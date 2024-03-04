Как вернуть деньги, если заплатили за свет по чужому лицевому счету: пошаговая инструкция

Эту ошибку можно легко и быстро исправить

Снятие показаний счетчика электроэнергии и оплата за свет требуют особой внимательности, ведь всего одна неправильная цифра может привести к проблемам. Если случайно положили деньги на лицевой счет другого абонента, то не спешите расстраиваться, ведь средства можно вернуть.

Эту сумму потребитель может перевести на свой счет. Подробную инструкцию по возвращению средств опубликовала компания Yasno.

Как вернуть деньги, если заплатили за свет на чужой лицевой счет

Все можно сделать не выходя из дома. Достаточно иметь при себе доказательства оплаты и написать компании на электронную почту [email protected] или [email protected].

К письму стоит добавить скан-копии таких документов:

заявление на поиск и возвращение средств на свой лицевой счет (обязательно указать его номер);

документ, подтверждающий личность (например, первая страница паспорта);

квитанция о проведении оплаты.

Обратите внимание, что в последнем документе должны быть указаны ваши фамилия, имя и отчество. Если в квитанции только номер банковской карточки, то придется подтвердить, что это платежное средство принадлежит вам.

В компании обработают заявку за 2-3 рабочих дня. Если все сделали правильно, то деньги сразу же переведут на ваш лицевой счет.

Ранее "Телеграф" писал, как заплатить за свет, если забыли номер своего счета. На это уйдет несколько минут.