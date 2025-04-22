Политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал о том, что заставило Россию сменить позицию

О, друзья, чудо свершилось! Бункерная крыса смирила гордыню великую и выражает желание поговорить с Владимиром Зеленским про мир. Вот только ранее украинский президент ввел запрет на прямые переговоры с российским диктатором. В принципе, вопрос технический. Зеленский как инициировал этот запрет, так и отменит. Но резонным остается вопрос – а что в Москве случилось? Откуда вдруг такое желание поговорить лично, без посредников или обмена письмами?

Кто не отследил, коротко. Еще в понедельник Путин отреагировал на предложение Зеленского остановить обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на 30 дней. В рамках движения к какому-то мирному соглашению. Позиция украинского президента логична и вызывает полную поддержку в Европе и США. В самом деле, хороший шаг. Переговоры могут быть долгими и сложными. Боевые действия на линии боевого соприкосновения – отдельная тема обсуждения. А быть по тылам, по гражданским объектам можно перестать прямо сейчас.

Бункерный увидел, что теряет инициативу и отреагировал. Но раньше он просто игнорировал заявления Киева и, когда выгодно, выступал со своими. Как с так называемым "пасхальным перемирием" — объявил в одностороннем порядке и ни с кем не согласовывал. А тут вдруг заявил, что россия "всегда положительно относилась к любым мирным инициативам". И добавил: "Надеемся, что и представители киевского режима поступят так же".

После этого с разъяснениями и выскочил его пресс-секретарь Песков. Который долго и подробно объяснял, что хозяин имел в виду. По его словам, хозяин готов вести ПРЯМЫЕ переговоры с Украиной. В частности, об отказе от ударов по гражданским объектам. Вот только Украина со своей стороны должна снять запрет на прямые переговоры с путиным. Потому что без них никак, очень нужны прямые контакты.

А что случилось? Еще вчера, как и все последнее время, по заявлениям Кремля Зеленский был вообще не совсем легитимен. Выборов в Украине давно не было и непонятно с кем разговаривать – я сейчас их дословно цитирую. Намекали, что уход Зеленского и выборы вообще непременное условие мирных переговоров. Что вдруг случилось? Почему такая перемена в отношении к украинскому президенту. От "нелегитимный" и "не с кем говорить", до "устраните юридические препятствия для прямых переговоров". Термин "Киевский режим", правда, сохранился в лексиконе, но тут уже дело привычки.

Похоже, общая оценка экономических перспектив самой России и геополитических союзов заставило Кремль срочно идти на какие-то движения. Нет, они не собираются быстро объявить перемирие с переходом к длительному миру. Нет, они не готовы уступать и резко менять свои требования к Украине. Пока еще не готовы. Но понимание того, что все их планы летят в корзину, уже настигает. И никакие соглашения с Вашингтоном тут не спасут.

Вот и начинаются судорожные попытки договариваться со всеми отдельно. С Киевом, с Брюсселем, с Лондоном. А желательно вообще со всеми европейскими столицами по одной. Так можно всех немного запутать и выйти из удавки с минимальными царапинами. Переговоры с более-менее монолитным блоком Украина-ЕС не дадут Москве необходимого результата. Вот и начались метания. Первый признак понимания приближающегося поражения. Это хорошо. Пусть начинают привыкать к этой мысли. Мы не гопники, но признаки страха и слабости тоже умеем считывать.

Источник: пост Сазонова в Facebook.