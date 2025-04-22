Притворяются или глупые? В Кремле развели плечами по поводу мирного плана Трампа

Условия этого плана могут показаться России привлекательными.

Содержание мирного плана Трампа по урегулированию войны в Украине пока неизвестно никому в Кремле. В понедельник, 21 апреля, президент США заявил, что намерен раскрыть содержание своего плана в течение трех дней.

Об отсутствии информации в Кремле сообщил спикер Путина Дмитрий Песков. По его словам, никто бы не стал делать этот план публичным.

"Россия продолжает контакты с США, но не стоит вкладывать урегулирование по Украине в короткие временные рамки", – заметил пресс-секретарь.

Обнародованной, однако не подтвержденной официально, информация о том, что план Трампа содержит отказ Украины от вступления в НАТО, потенциальное признание Штатами аннексии Крыма Россией, а также определение территории вокруг ЗАЭС нейтральной, с контролем со стороны США.

Как сообщали в WSJ, Вашингтон уже передал эти предложения Киеву в конфиденциальном документе во время переговоров в Париже 17 апреля. Их также получили и представители европейских стран, вовлеченных в мирный процесс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нарушившее тысячи раз перемирие показало — стороны по-разному понимают "мир" Выдержит ли план Трампа испытания переговорами в Лондоне 23 апреля?