В элитном отеле и на 200 человек: какой была свадьба дочери Юлии Тимошенко в Киеве

Дочь политика имела роскошную свадьбу в столице

У народного депутата от "Батькивщины" Юлии Тимошенко есть единственная дочь Евгения. После начала полномасштабной войны, женщина вместе с мужем и детьми перебралась в Дубай. В браке с бизнесменом Артуром Чечоткиным Евгения состоит уже более 10 лет.

"Телеграф" напомнит, какой была свадьба дочери Юлии Тимошенко и Артура Чечоткина.

Свадьба Евгении Тимошенко и Артура Чечоткина

Евгения Тимошенко вышла замуж за предпринимателя Артура Чечоткина в 2014 году. Свадьба проходила сначала в гостинице Marriott, расположенной на территории НСК "Олимпийский", а затем — в Конча-Заспе. Сообщается, что гости приезжали на праздник на дорогих автомобилях. Они приходили на свадьбу с подарками и большими букетами цветов.

На свадьбу Евгении Тимошенко приезжали на роскошных автомобилях, фото KP.UA

Лестница в отеле была украшена свечами, что создавало романтическую атмосферу. Вход у помещения был украшен цветочными букетами и скульптурами. Охрана тщательно проверяла гостей по списку приглашенных.

Вход в гостиницу украсили свечами, фото KP.UA

Вечеринка состоялась в стиле "Великий Гэтсби", события которого происходили в США во время экономического развития. Поэтому все сопровождалось джазом, гламуром и роскошью.

Украшенный вход, где праздновали свадьбу Евгении Тимошенко, фото KP.UA

Одна из танцовщиц, выступавшая на свадьбе, перед торжеством обнародовала фото из репетиции номера. Оказалось, что на свадьбе выступал камерный ансамбль "Киевские солисты", исполнявший классическую музыку. Также выступали певицы Тина Кароль и Ин-Грид из Италии.

Танцовщица, выступавшая на свадьбе Тимошенко, фото Ukr.media

На свадьбе было около 200 гостей, среди которых — немало высокопоставленных должностных лиц и политиков. Некоторые из них были в белых шляпах и костюмах. В частности, там были замечены Сергей Власенко, Александра Кужель, Борис Ложкин, Борис Тарасюк и Григорий Немыря. А вот жених и невеста остались незамеченными для прессы.

Гости на свадьбе Евгении Тимошенко, фото KP.UA

Украшенный вход на свадьбе Евгении Тимошенко, фото KP.UA

Гости приходили с большими букетами, фото KP.UA

Также в сеть попали фото свадебного букета, который поймала гостя Маргарита из Одессы. Он был создан из белых орхидей и роз. Такими же цветами была украшена гостиница Marriott, где происходила свадьба.

Свадебный декор гостиницы Marriott, фото Ukr.media

Букет, пойманный на свадьбе Тимошенко, фото Ukr.media

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит особняк Евгении Тимошенко под Киевом. Он расположен в коттеджном городке "Конча-Озерна".