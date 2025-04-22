В элитном отеле и на 200 человек: какой была свадьба дочери Юлии Тимошенко в Киеве
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Дочь политика имела роскошную свадьбу в столице
У народного депутата от "Батькивщины" Юлии Тимошенко есть единственная дочь Евгения. После начала полномасштабной войны, женщина вместе с мужем и детьми перебралась в Дубай. В браке с бизнесменом Артуром Чечоткиным Евгения состоит уже более 10 лет.
"Телеграф" напомнит, какой была свадьба дочери Юлии Тимошенко и Артура Чечоткина.
Свадьба Евгении Тимошенко и Артура Чечоткина
Евгения Тимошенко вышла замуж за предпринимателя Артура Чечоткина в 2014 году. Свадьба проходила сначала в гостинице Marriott, расположенной на территории НСК "Олимпийский", а затем — в Конча-Заспе. Сообщается, что гости приезжали на праздник на дорогих автомобилях. Они приходили на свадьбу с подарками и большими букетами цветов.
Лестница в отеле была украшена свечами, что создавало романтическую атмосферу. Вход у помещения был украшен цветочными букетами и скульптурами. Охрана тщательно проверяла гостей по списку приглашенных.
Вечеринка состоялась в стиле "Великий Гэтсби", события которого происходили в США во время экономического развития. Поэтому все сопровождалось джазом, гламуром и роскошью.
Одна из танцовщиц, выступавшая на свадьбе, перед торжеством обнародовала фото из репетиции номера. Оказалось, что на свадьбе выступал камерный ансамбль "Киевские солисты", исполнявший классическую музыку. Также выступали певицы Тина Кароль и Ин-Грид из Италии.
На свадьбе было около 200 гостей, среди которых — немало высокопоставленных должностных лиц и политиков. Некоторые из них были в белых шляпах и костюмах. В частности, там были замечены Сергей Власенко, Александра Кужель, Борис Ложкин, Борис Тарасюк и Григорий Немыря. А вот жених и невеста остались незамеченными для прессы.
Также в сеть попали фото свадебного букета, который поймала гостя Маргарита из Одессы. Он был создан из белых орхидей и роз. Такими же цветами была украшена гостиница Marriott, где происходила свадьба.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит особняк Евгении Тимошенко под Киевом. Он расположен в коттеджном городке "Конча-Озерна".