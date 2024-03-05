Нужно ли передавать показатели счетчика газа, если выехал из Украины: объяснение "Газсетей"

Передавать показатели нужно всегда

Многие украинцы после начала вторжения России были вынуждены уехать на новое место проживания, в том числе и за границу. Однако даже это не освободило их от необходимости передавать показатели счетчиков газа.

Как говорится в объяснении "Газсетей", установка счетчика газа может значительно упростить жизнь тем, кто собирается надолго покинуть жилье, но также там дали совет и для тех, у кого счетчика нет.

Если счетчик установлен

Можно просто каждый месяц с 1 по 5 число передавать одни и те же цифры потребленного объема газа. Этот способ будет наиболее простым, но главное не забыть о необходимости это сделать.

Помимо того, можно написать заявление в "Газсети" о том, что хозяева там временно не проживают, а также приложить к нему копию загранпаспорта с отметкой о пересечении границы.

Если человека не было дома более полугода, то документы необходимо отправить повторно.

Если счетчик не установлен

Необходимо написать заявление в филию "Газсетей" и прикрепить подтверждающие документы.

Если на объекте зарегистрировано более одного потребителя, то перерасчет потребления будет произведен с расчетом на 1 человека. В противном случае перерасчет производиться не будет.

Контакты "Газсетей" можно найти по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если на счетчике газа неправильные показатели или вы подозреваете проблемы в его работе. Вмешиваться в работу счетчика самому нельзя, необходимо обратиться к поставщику.