Подайте в ПФУ этот документ и надбавка ваша. Кто из пенсионеров будет ожидать средства

Чтобы получить надбавку в почти 300 грн, одной категории пенсионеров нужно подать заявление в ПФУ

Пенсии в Украине могут вырасти не только в результате индексации, но и надбавок. Одна из таких предоставляется почетным донорам и ее сумма зависит от прожиточного минимума.

На надбавку в 10% от прожиточного минимума в 2025 году имеют право пенсионеры со статусом "Почетный донор Украины". Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Согласно данным Минфина, общий показатель прожиточного минимума в 2025 году составляет 2920 гривен. Соответственно 10% — 292 гривен. Если он растет, то увеличивается сумма надбавки.

Там добавляют, что для назначения выплаты лицу нужно обратиться в любой сервисный центр ПФУ и подать заявление. Кроме него также нужно захватить документ, удостоверяющий личность (паспорт), идентификационный номер и удостоверение донора.

Как получить такой статус

Чтобы лицу предоставили такой статус, ему необходимо сдать 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторым пенсионерам могут блокировать их банковские карты.