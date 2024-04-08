Контрольное снятие показателей счетчиков электричества: могут ли вписать лишние киловатты

Процедуру можно пройти повторно

Периодически контроллеры энергокомпаний могут приходить, чтобы провести контрольное показание счетчиков света. И хоть некоторым может показаться, что сотрудники компании завышают показатели, однако это не соответствует действительности.

Как объяснили в ДТЕК Днепровские энергосети, главной задачей таких снятий показателей является сверить данные с тем, что передал сам клиент. То есть энергокомпании заинтересованы в том, чтобы эти данные были максимально точными.

"Задача контроллера как раз состоит в фиксации фактических данных, чтобы на их основе можно было провести анализ. Ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии", — говорится в сообщении.

При этом у сотрудников компании есть приложение "Мобильный контроллер", который используют все их специалисты. После снятия показателей счетчиков, сотрудник компании вносит информацию в приложение. При этом он не просто вносит данные, но и делает фото счетчика для верификации показателей.

"Если вы все равно сомневаетесь в данных, зафиксированных контроллером, вы можете оставить заявку на повторное контрольное снятие. Затем вместе со специалистом следить за процессом и проверить данные, которые он внес в приложение", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать украинцам, которые передали неправильные показатели счетчика газа.