Света может не быть по 12 часов: в Украине срочно нужно повышать тариф, заявили в Раде

Страна сейчас не имеет возможности предоставлять электроэнергию по льготному тарифу

В Украине необходимо пересмотреть тариф на электроэнергию. Если этого не сделать, зимой будет большой дефицит мощностей и в это время света может не быть по 6-12 часов.

Об этом сказал член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк, пишет РБК-Украина. По его словам, люди должны знать правду о реальном масштабе разрушенного в энергетике.

"Нужно людям сказать правду. Если мы не примем каких-либо кардинальных решений, то у нас будет зимой с 24 часов в сутки 12 или 18 часов только свет, потому что у нас будет сверхсложная ситуация и огромный дефицит", — отметил Нагорняк.

Он объяснил, что государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и льготным тарифом для населения. Первой компании это обходится 100 млрд. грн в год, второй — 25 млрд. грн в год.

"Сейчас мы предоставлять (поставлять электроэнергию, – ред.) по льготному тарифу для населения, к сожалению, не можем. И нужно было это решение (просмотр тарифа для населения, – ред.) принимать раньше в апреле, и говорить с людьми откровенно, что нам нужно срочно проводить ремонтную кампанию", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что каким будет тариф на воду в Украине в мае.