Ликвидировать последствия ударов по энергетике сложно: украинцам советуют готовиться к неприятным вещам

Не исключено, что правительству придется принимать непопулярные тарифные изменения

Из-за ударов россиян по энергетическим объектам Украины, энергосистема работает нестабильно. Лимиты потребления электроэнергии действуют в Харьковской области (для бытовых и промышленных потребителей) и Криворожье (для промышленных потребителей). Также утром 10 апреля из-за российских обстрелов энергообъектов вводят аварийные отключения света в Николаевской области.

О том, что сейчас происходит с украинской энергетической системой, говорится в статье Телеграфа. Для компенсации дефицита в энергосистеме по причине недостаточности генерации привлекают аварийную помощь операторов системы передачи электроэнергии Румынии, Польши и Словакии.

В то же время экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко оценивает ситуацию в энергосистеме как сложную, но не катастрофическую. Восстановить мощности возможно, но на это требуются немалые средства.

"ДТЭК планируют сделать это к середине лета. По их подсчетам, это будет стоить около 230 млн долл. На восстановление Змиевской станции "Укрэнерго" [под Харьковом] средства будет искать государство. Не исключен финансовый кризис на энергорынке, поэтому сейчас крайне важно, чтобы украинцы сознательно отнеслись к оплате коммунальных услуг, так энергетики смогут продолжать делать свое дело, по всей вероятности, правительству все же придется принимать не очень популярные тарифные изменения", — пояснил он.

Также, по словам Кучеренко, сложно получить необходимые для ремонта детали. На изготовление некоторых видов оборудования уходит более полугода, а в очереди на их приобретение стоит ряд стран. Председатель правления НЭК "Укрэнерго", чьи трансформаторы пострадали от российского террора больше всего, Владимир Кудрицкий, ищет такое оборудование и территории Украины и за рубежом.

Еще одна сложность ликвидации последствий российских ударов по энергетике в том, что страна-террорист продолжает их наносить. На это указал бывший министр топлива и энергетики Игорь Насалик.

"Ну восстановят, а завтра туда снова прилетит. Мы же не "закрыли" небо, не усилили ПВО над критической инфраструктурой, хотя бы над регулирующими мощностями. Уже после первых серьезных атак в этом году я говорил, что проблемы начнутся не зимой, мы ощутим последствия уже летом. Собственно, именно это сейчас и происходит. Если к решению проблемы не подойти системно, будет очень плачевные последствия. Энергетика – это основа, без которой остановится вся экономика", – подчеркнул он.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Нестандартный ход: Литва отдаст Украине свои ТЭС по кусочкам, а другие государства создадут "энергетический Рамштайн"

Мы также рассказывали, что по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Харькове из-за многочисленных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры продолжаются плановые отключения света. Однако о блєкауте в городе сейчас речь не идет.