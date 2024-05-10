Кошелек похудеет ощутимо: за что и на сколько могут оштрафовать владельцев счетчиков на воду

Штраф может достичь 20 тысяч гривен

Неправильное использование счетчиков воды может привести к начислению штрафов. Также эта санкция применима и в случаях несоблюдения норм по проведению поверок водомеров.

Об этом пишет издание "На пенсии". Отмечается, что потребители коммунальных услуг должны следовать верно установленным правилам.

Ведь невыполнение поверок или препятствование действиям контролеров, пользователь может понести серьезную ответственность.

За что могут наложить штраф:

за использование воды в обход счетчика;

самостоятельный демонтаж учетных устройств;

повреждение или вмешательство в работу счетчика;

недопуск контроллера к проверке.

Также необходимо срочно сообщать поставщику услуг о повреждении счетчика или пломбы. В противном случае штраф за срыв пломбы будет рассчитан на основе десятикратного объема потребления.

Какие еще размеры взысканий предусмотрены:

магнит на водомере может обойтись в тысячи гривен, ведь штраф начисляется каждый день с момента последней проверки, а взыскание за день может достигать 500 грн;

нарушение антимагнитной пломбы может стоить до 20 000 грн;

демонтаж прибора учета или вмешательства в его работу карается штрафом в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов;

подключение без счетчика рассчитывают по пропускной способности трубы в сутки и точной дате подключения.

Ранее "Телеграф" писал, что для того, чтобы получать квитанции от коммунальных служб с правильными суммами, необходимо вовремя передавать показания счетчиков. Если же вы по тем или иным причинам просрочили сроки передачи, то оператор системы распределения произведет начисления по среднесуточному потреблению или "по среднему".