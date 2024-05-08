В Киеве выросли тарифы на воду и тепло: в июне потребители получат новые платежки

Снабжение горячей воды выросло почти на 7 гривен

В Киеве с 1 мая 2024 года выросли тарифы на абонентское обслуживание для услуг по снабжению горячей водой, а также тепловой энергии. Киевлян об этом не предупредили.

Об этом пишет издание "Коммерсант украинский", ссылаясь на собеседника с КГГА. Подорожание связано с ростом прожиточного минимума и удорожанием производственных материалов.

Тариф горячую воду с 1 мая

Снабжение горячей воды (без учета затрат на обслуживание и замену счетчиков) будет стоить 22,08 грн, то есть выросло на 6,73 грн.

С учетом затрат на обслуживание и замену счетчиков, поставка горячей воды обойдется в 36,95 грн с НДС или вырастет на 1,76 грн.

Тариф на тепло с 1 мая

Снабжение тепловой энергии будет стоить 22,38 грн с НДС, то есть увеличится на 78 коп. Такова будет стоимость без учета затрат на обслуживание и замену счетчиков. Если в услугу входит и обслуживание и замена тепловых счетчиков, то цена составит 37,25 грн с НДС, станет дороже на 6,18 грн.

Платежки с новыми суммами потребители получат уже в июне.

Ранее "Телеграф" писал, как киевлянам передать показания счетчиков воды. Потребители должны своевременно передавать показатели не только холодного, но и горячего водоснабжения и делать это начиная с 10 и последнего числа каждого месяца.