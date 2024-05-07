Можно остаться "без штанов": что нельзя делать с газовым счетчиком, чтобы не получить штраф
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Штрафы могут достигать десятков тысяч гривен
Украинцы обязаны ежемесячно передавать показатели счетчиков, чтобы не переплачивать за коммуналку. Кроме того серьезно ударить по карману может и нарушение правил эксплуатации данных измерителей.
"Телеграф" рассказывает о том, что нельзя делать с газовыми счетчиками. А также какой штраф за это можно получить.
За что можно получить штраф:
- если провести самовольный газопровод;
- если восстановить отключенное газоснабжение без разрешения;
- если подключить дополнительные газовые приборы;
- если повредить счетчик;
- если вмешаться в работу учетных приборов, в том числе сорвать пломбу.
Каков размер штрафов
Суммы штрафов достигают в среднем 150 тысяч гривен на одно домохозяйство.
- за сорванную пломбу можно – штраф от 8 до 100 тысяч гривен;
- за самовольный демонтаж или вмешательство в работу коммерческого прибора учета газа в законах Украины – штраф в размере ид 50 до 200 не облагаемых налогом доходов граждан ;
- если потребители не пускают на проверку или мешают ее проводить – штраф в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов граждан.
Ранее "Телеграф" писал, как правильно выбрать счетчик для света, чтобы сэкономить средства.