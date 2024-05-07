Можно остаться "без штанов": что нельзя делать с газовым счетчиком, чтобы не получить штраф

Штрафы могут достигать десятков тысяч гривен

Украинцы обязаны ежемесячно передавать показатели счетчиков, чтобы не переплачивать за коммуналку. Кроме того серьезно ударить по карману может и нарушение правил эксплуатации данных измерителей.

"Телеграф" рассказывает о том, что нельзя делать с газовыми счетчиками. А также какой штраф за это можно получить.

За что можно получить штраф:

если провести самовольный газопровод;

если восстановить отключенное газоснабжение без разрешения;

если подключить дополнительные газовые приборы;

если повредить счетчик;

если вмешаться в работу учетных приборов, в том числе сорвать пломбу.

Каков размер штрафов

Суммы штрафов достигают в среднем 150 тысяч гривен на одно домохозяйство.

за сорванную пломбу можно – штраф от 8 до 100 тысяч гривен;

за самовольный демонтаж или вмешательство в работу коммерческого прибора учета газа в законах Украины – штраф в размере ид 50 до 200 не облагаемых налогом доходов граждан ;

если потребители не пускают на проверку или мешают ее проводить – штраф в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов граждан.

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