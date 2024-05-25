Показатели счетчика за свет: когда и куда передать данные и что будет, если не сделать это вовремя

Существует несколько удобных способов

Украинцы ежемесячно должны своевременно передавать показатели счетчиков. Сейчас за потребленный свет можно отчитаться разными способами.

"Телеграф" расскажет, когда нужно передавать показатели счетчика за свет, как это сделать и что будет, если вовремя не отчитаться за потребленную электроэнергию.

Потребители могут передать показатели за свет с помощью СМС, звонка поставщикам, через банковское приложение Приват24 или различные сервисы.

Когда передавать показатели счетчики за свет

Все потребители электроэнергии должны раз в месяц самостоятельно снимать показатели счетчика электроэнергии и подавать данные оператору системы расчета (ОСР).

Объемы потребленной электроэнергии определяются за один календарный месяц. Потребители должны предоставить данные за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут засчитаны за 1 число).

ОСР имеет право провести контроль счетчика электроэнергии в любое время, чтобы проверить правильность показаний.

Что будет, если не передать показатели за свет вовремя

Если по определенным причинам вы не передали данные счетчика за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего, объем потребления электроэнергии за прошлый месяц определяется расчетным путем по значению среднесуточного объема потребления (в соответствии с требованиями законодательства — Кодекса коммерческого учета электрической энергии).

То есть, если вы вовремя не передали показатели за свет, то в платежке вы увидите цифры не за потребленное электричество, а вычисленный среднесуточный объем потребления.

Ранее "Телеграф" писал о том, как заменить счетчик электроэнергии.