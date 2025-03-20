Перемирие может обернуться катастрофой для Украины. Эксперт предупредил об опасности

Оно может иметь очень отрицательные последствия

Прекращение боевых действий в Украине чревато тем, что Россия накопит силы и средства и получит преимущество. Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан привел доводы.

Он рассказал в эфире "Днепр TV", что Россия способна производить в 5-10 раз больше техники, чем Украина. Также она может мобилизовать примерно настолько больше людей.

"Если за сутки мы производим, или получаем от партнеров одну боевую бронированную машину, россияне могут производить 10-20. При ведении боевых действий мы каждый день можем уничтожать 10 ББМ, а если не воюем, то через месяц вражеских ББМ будет уже 300, их точно никак не сможем уничтожить", — пояснил Свитан.

Кроме того, добавил он, в сутки россияне могут производить 100-150 "шахедов". Через месяц тишины у них будет 4 500 ударных беспилотников. Украинские Силы ПВО не смогут одновременно сбить такое количество, если РФ атакует ими жилые объекты или инфраструктуру.

"Война — это математика. Нам ни в коем случае нельзя останавливать боевые действия с точки зрения военной выгоды. Нам очень невыгодно дать возможность россиянам накопить достаточное количество сил, средств", — резюмировал Роман Свитан.

Как сообщал "Телеграф", спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что полное прекращение боевых действий в Украине возможно уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти уже через несколько недель.