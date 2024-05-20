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Не спешите покупать многозонный счетчик: кому это действительно будет выгодно

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Экономия на электричестве поможет существенно снизить расходы на коммуналку
Экономия на электричестве поможет существенно снизить расходы на коммуналку. Фото Иллюстративное фото

Чтобы сэкономить, стоит подобрать подходящее оборудование

На фоне слухов о повышении тарифа на свет возникает вопрос об экономии, в частности, благодаря установке многозонных счетчиков. Однако не для всех этот вариант подходит.

В ДТЭК сообщили, что счетчики бывают одно-, двух- и трехзонными. В компании рассказали, в каких случаях каждый вид будет наиболее выгоден потребителю.

Многозонные счетчики света: какие есть, тарифы

Тариф на электроэнергию для населения сейчас составляет 2,64 грн/кВт-ч. Он будет действителен минимум до 31 мая 2024 года. Именно такую стоимость платят все потребители, пользующиеся обычными счетчиками.

Двухзонные счетчики позволяют сэкономить 50% от тарифа во время ночного пользования. Стоимость использованной электроэнергии с 23:00 до 7:00 составляет всего 1,32 грн/кВт-час.

Трехзонный счетчик имеет сразу три тарифа. Причем один из них на 50% больше обычного. Он устанавливается в пиковые часы. Актуальные тарифы:

  • 1,32 грн/кВт-ч ― с 23:00 до 7:00;
  • 2,64 грн/кВт-ч — с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00;
  • 3,96 грн/кВт-ч — с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00.

Кому выгодно устанавливать такие устройства

В ДТЭК отмечают, что ощутимая экономия будет при высоком уровне потребления электроэнергии. Например, при 500 кВт-ч и выше. Если уровень потребления значительно ниже, то покупка устройства не будет очень выгодной.

Двухзонный счетчик более выгоден тем, кто ведет ночной образ жизни. Если есть возможность подключать энергоемкие устройства после 23:00, то удастся существенно сэкономить.

Покупать трехтарифный счетчик стоит только потребителям, которые уверены, что использование электроэнергии будет минимальным в пиковые часы. Иначе вместо экономии будут дополнительные расходы.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие есть виды счетчиков электроэнергии, их преимущества и недостатки. Они отличаются по принципу работы, удобству пользования и цене.

Также в условиях отключения света может быть актуальна покупка зарядной станции или генератора. Раньше мы писали об особенностях работы Экофлоу и как выбрать генератор для дома.

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