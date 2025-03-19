"Вместе с цирком и фабрикой аккордеонов": в Украине оценили идею Трампа об американском управлении АЭС

Украинцы пошутили о том, что еще передать в управление американцам

Президент США Дональд Трамп считает, что передача в управление Вашингтона украинских АЭС станет лучшей гарантией безопасности. Однако в Украине считают, что в управление США можно передать и некоторые другие объекты.

Официальной реакции на брифинг в Белом доме пока не поступило. Однако украинцы уже начали обсуждать эту тему.

Например, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") отметил, что вряд ли "Энергоатом" согласится на эту идею.

Железняк также пошутил, что американцам можно предложить в управление Государственную продовльственно-зерновую корпорацию, а также несколько коммунальных предприятий и главу одной из районных администраций.

О том, что "Энергоатом" не отдаст управление, также сообщил политический аналитик Олег Постернак.

Украинский предприниматель Григорий Маленко пошутил, что в добавку к АЭС в Белом доме хотят также парковочное место возле Киевской городской администрации и земельный участок.

Экономический эксперт Юрий Богданов в свою очередь допустил, что это хорошая идея и предложил передать Запорожскую АЭС и Кураховскую ТЭС, которые оккупировала Россия.

Политтехнолог Александр Нойнец отметил, что у Украины "большой список критических объектов, которые нуждаются в защите". В качестве примера он назвал Киевский цирк и фабрику аккордеонов. По его словам, для оптимизации всего этого точно понадобится вмешательство Илона Маска.

К слову, о Маске также вспомнили и в контексте того, что он недавно призывал ввести санкции против украинских олигархов.

Как сообщалось ранее, в Белом доме прокомментировали разговор президентов Зеленского и Трампа. Там сообщили, что помимо соглашения о прекращении огня, лидеры обсуждали вопросы усиления ПВО, возвращения украинских детей и другие важные темы.