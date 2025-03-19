Украина - Бельгия: будет ли бесплатная трансляция и сколько стоит платная подписка

Сине-желтые впервые сыграют в 2025 году

В четверг, 20 марта, сборная Украины по футболу сыграет своей первый матч в году. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.

Бесплатно посмотреть первый матч стыкового раунда Лиги наций УЕФА Украина — Бельгия можно на телеканале "Megogo Спорт", который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

Игру также можно посмотреть на медиа-платформе Megogo, однако для этого необходима подписка: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Стоимость подписки на данный момент составляет от 129 грн/мес.

Матч Украина — Бельгия состоится в Мурсии (Испания) на стадионе "Энрике Рока", начало игры в 21:45 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров и мнением искусственного интеллекта касательно этого поединка. Ответная игра между сборными пройдет в Бельгии в воскресенье, 23 марта. Победитель противостояния в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА сыграет в дивизионе A, а проигравший выступит в дивизионе B.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Жеребьевка свела украинцев с Бельгией. К слову, главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал состав на мартовские матчи. К сожалению, в лагере нашей команды не обошлось без потерь.