Показники лічильника за світло: коли та куди передати дані та що буде, якщо не зробити цього вчасно

Існує кілька зручних способів

Українці щомісяця повинні вчасно передавати показники лічильників. Наразі за спожите світло можна відзвітуватися різними способами.

"Телеграф" розповість, коли потрібно передавати показники лічильника за світло, як це зробити та що буде, якщо вчасно не прозвітувати за спожиту електроенергію.

Споживачі можуть передати показники за світло за допомогою СМС, дзвінка до постачальників, через банківський застосунок Приват24 або різноманітні сервіси.

Коли передавати показники лічильники за світло

Усі споживачі електроенергії повинні раз на місяць самостійно знімати показники лічильника електроенергії та подавати дані до оператора системи розрахунку (ОСР).

Обсяги спожитої електроенергії визначаються за один календарний місяць. Споживачі повинні подати дані за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця (в цьому разі дані будуть зараховані за 1 число).

ОСР має право здійснити контроль лічильника електроенергії в будь-який час, щоб перевірити правильність показань.

Що буде, якщо не передати покази за світло вчасно

Якщо з певних причин ви не передали дані лічильника за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, то обсяг споживання електроенергії за минулий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання (відповідно до вимог законодавства — Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

Тобто, якщо ви вчасно не передали показники за світло, то в платіжці ви побачите цифри не за спожиту вами електрику, а вирахуваний середньодобовий обсяг споживання.

Раніше "Телеграф" писав про те, як замінити лічильник електроенергії.