Как поздравить взрослую дочь с днем рождения: лучшие пожелания

В пожеланиях родители передают все свои чаяния и надежды

День рождения дочери — прекрасный повод для родителей еще раз сказать своей девочке о любви и напомнить, как она сделала их счастливыми своим появлением на свет. И в этот праздник хочется сказать ей особые слова.

В поздравлении с днем рождения взрослой дочери обычно желают женского счастья, достижений на работе и взлета по карьерной лестнице. Если она еще не осчастливила своих родителей внуками, то желают ей прибавления в семье.

"Телеграф" собрал красивые поздравления с днем рождения взрослой дочери. Любое из них можно отправить в мессенджере или зачитать за праздничным столом.

Поздравление взрослой дочери с днем рождения своими словами

Ты уже взрослая, сильная, красивая, невероятная женщина, но, знаешь, мне всегда будет немного страшно и волнительно за тебя💖🌺. Я всегда хочу смягчить твои падения и развеять твою грусть, я всегда радуюсь твоим победам🤩, словно они мои. Я удивляюсь твоей смелости и храброму сердцу, твоей доброте и искренности. Мне всегда волнительно за тебя, но по большому счету это волнение от гордости за мою дочь👍. Возможно, я не бросила к твоим ногам богатство, какие-то игрушки, побрякушки, потому что не могла, но твое сердце знает, что это не главное. Ты стала человеком, которым я мечтала, чтобы ты была, еще до твоего появления на свет. Спасибо, что, несмотря на твою занятость, находишь время спросить, как у меня дела, и помогаешь успевать за миром. Твой день рождения – мой самый любимый праздник, доченька🥂💐.

Поздравить взрослую дочь с днем рождения можно и такими словами:

Доченька, пусть твоя жизнь будет светлой, как безоблачное утро, солнечной, как ясный летний день, и беззаботной, как в детстве!🥰🌺💖 Желаю быть счастливой и любимой мамой, женой, женщиной!🎁 Пусть все твои мечты сбываются, планы осуществляются, а надежды оправдываются! Будь всегда желанной, обожаемой, оставайся жизнерадостной, весёлой, цветущей и неотразимой!

Поздравление взрослой дочери можно написать и на открытке. Теплые и нежные пожелания от родителей дочь сможет перечитывать даже спустя много лет.

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Наша родная, бесценная и любимая доченька💖, от всей души поздравляем тебя с Днём рождения и обнимаем с любовью! 🌺🎉Все наши пожелания сводятся к одному — будь самой счастливой на свете! Ты — наша гордость и бесконечная радость, пусть в твоей жизни всегда царят гармония и тепло, нежность, взаимная любовь! Где бы ты ни была, береги и цени себя, мы тебя любим!🥰

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Моя милая девочка, вот и стала ты совсем взрослой, ты – сама уже мама, но для меня навсегда остаешься маленьким беспомощным ребенком! Прости меня за мою излишнюю заботу, опеку, просто ты мне очень дорога!💖

В твой день рождения желаю тебе, чтобы счастье струилось чистым родничком, чтобы обходило твою семью ненастье, чтобы ты была здоровой, а стол пусть всегда ломится от еды и напитков! С днем рождения, доченька!💐🥂

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С Днем рождения, взрослая дочь🎁🎈! От всего любящего сердца поздравляю тебя! Самое бесценное сокровище в моей жизни — это ты, я бесконечно горжусь тобой! Пусть любая твоя дорога станет удачной, пусть Судьба оберегает тебя и одаривает изумительной красотой, спокойным терпением, неиссякаемой мудростью, изысканной нежностью и взаимной трепетной любовью!😉😍

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С днем рождения, моя взрослая дочь! Желаю тебе от сердца, искренне и с теплом, чтобы все у тебя получалось, все мечты исполнялись, не заставляя долго ждать и все близкие тебе люди были с тобою рядом! Будь счастлива, любима, желанна. Пусть судьба твоя будет как вечный праздник, легкой, яркой и бесконечно счастливой!

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Дорогая доченька! 💖 Сегодня твой день, и я хочу пожелать тебе море счастья, крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечт! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, теплом и радостью. Ты – моя гордость, мое счастье, моя бесконечная любовь! 💕🎂✨

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Моя любимая доченька! 🌸 Ты выросла в прекрасную, мудрую и добрую женщину, и я бесконечно горжусь тобой. Пусть в твоей жизни будет много любви, радости и тепла, а удача всегда идет рядом. Пусть мечты сбываются, а сердце поет от счастья! 💫🎁💖

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С днем рождения, моя девочка! 🎂 Ты – самое дорогое, что есть в моей жизни, и я хочу, чтобы ты всегда была счастлива. Пусть тебя окружают только добрые и любящие люди, здоровье будет крепким, а удача – верным спутником. Пусть каждый день дарит тебе радость и вдохновение! 🌷💞🎈

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Моя прекрасная доченька! 💎 Пусть твой путь будет легким и светлым, мечты сбываются, а сердце всегда наполнено любовью. Я желаю тебе успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и настоящего счастья. Помни, что я всегда рядом и безмерно люблю тебя! 💖🎊💐

Поздравления в стихах взрослой дочери

***

Взрослая дочь, моя дорогая,

Тебя с днем рождения я поздравляю!

Желаю, чтоб ты в счастье купалась,

Любая мечта у тебя исполнялась.

Теперь говорим на одном языке,

Детские держим ладошки в руке.

Детям мы счастья просим у Бога,

Одной материнской идем мы дорогой,

Держись и крепись, дочка моя,

Желаю тебе быть счастливей, чем я.

***

Мой ангел нежный, с днем рожденья!

Хочу так много пожелать…

Всегда — любви, всегда — терпенья,

А зла и горя и не знать.

Всегда будь, девочка, счастливой,

Не обижайся на людей.

Из года в год ты всё красивей,

Из года в год ты всё мудрей.

Пусть сбудутся все-все желанья,

Пусть сложатся все-все дела.

Пусть оправдаются старанья.

Чтоб ты, как розочка, цвела!

***

Дочка, дочка дорогая,

Как прекрасен образ твой,

Ты такой красивой стала —

Позавидует любой,

Помню каждое мгновенье,

Будто бы волшебный фильм,

Вспоминаю миг рожденья,

И слезу сдержать нет сил,

В этот праздник расчудесный,

Всю любовь собрав свою,

Вновь дарю частичку сердца.

"Будь счастливой!" ― говорю.

Это все, что нужно маме,

Дорогая моя дочь,

Мой цветок любимый самый,

Процветай и в день, и в ночь.

***

Помимо исполнения желаний,

Успехов, роста, счастья и любви,

Желаю собирать плоды стараний,

Желаю верить, что всё сможешь ты.

Чтобы в кругу широком преданных друзей

Ты познавала жизни океан,

Чтоб шла навстречу сложностям смелей,

Чтоб различала счастье и соблазн.

Будь яркой, честной и открытой,

А в сердце силу и добро храни,

Свою мечту не оставляй забытой,

В неё вложи сиянье веры и любви.

***

С днем рождения, дорогая,

Дочка милая моя.

Быстро годы пролетели,

У тебя уж жизнь своя.

Я желаю быть счастливой,

Помнить свой любимый дом.

Что бы в жизни ни случилось,

Ждет тебя, родная, он.

Пусть всё ловко удается,

Будет верною любовь.

Нить пусть наша не порвется,

Жду всегда твоих шагов.

***

Дочка милая моя,

День рожденья у тебя.

Взрослое свое дитя

Поздравляю я шутя!

Очень нежно обнимаю,

Счастья, радости желаю.

Пусть везет тебе всегда,

Ты еще так молода.

Пусть появится мужчина —

Двухметровая детина.

На руках тебя пусть носит

И взамен вниманье просит.

Пусть тебя всегда кружит,

Замуж выйти убедит.

Лучше дочки быть не может.

Для меня ты всех дороже!

***

С днем рождения, дорогая,

Дочка взрослая моя!

Ты живи, проблем не зная.

Знай, что я люблю тебя!

Будь здоровой и красивой,

Позитивной, деловой,

Уважаемой, любимой.

И, конечно, будь собой!

Чтобы радость и удача

Помогали просто жить

И свою судьбу построить,

Верить в чудо и любить!

***

Вот и стала дочка взрослой,

Рассудительной, серьёзной.

И теперь порою где-то

У тебя прошу совета.

Только помни, если надо,

Мама любит, мама рядом,

Только лучшего желает,

Хоть порою и ругает.

С днем рожденья, мой цветочек,

Наилучшая из дочек!

Будь здоровой и счастливой,

Позитивной и красивой.

Доченьке своей желаю

Избежать любого зла я,

Жизни радостной и светлой,

И теплом любви согретой!

***

Девочка моя, совсем большая,

Милая, любимая, родная,

Пусть твоя дорога будет светлой,

Самою счастливою, долголетней.

Ты красивее, дороже всех на свете,

Для меня ты чудо на планете,

Знай, что я тебя люблю,

Доченька моя, боготворю!

Будь всегда веселой, доброй, смелой,

В трудностях будь вдумчивой, умелой,

Все на свете можно пережить,

Главное, лишь верить и любить!

Поздравления взрослой дочери в картинках и открытках

Открытка дочери с днем рождения

Поздравления для взрослой дочери

Открытка поздравить с днём рождения взрослую дочь

С днем рождения моя взрослая красивая дочь

Открытка взрослой дочери

Стильная открытка с днем рождения для взрослой дочери

Красивая картинка дочери на день рождения

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