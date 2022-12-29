Как поздравить взрослую дочь с днем рождения: лучшие пожелания
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В пожеланиях родители передают все свои чаяния и надежды
День рождения дочери — прекрасный повод для родителей еще раз сказать своей девочке о любви и напомнить, как она сделала их счастливыми своим появлением на свет. И в этот праздник хочется сказать ей особые слова.
В поздравлении с днем рождения взрослой дочери обычно желают женского счастья, достижений на работе и взлета по карьерной лестнице. Если она еще не осчастливила своих родителей внуками, то желают ей прибавления в семье.
"Телеграф" собрал красивые поздравления с днем рождения взрослой дочери. Любое из них можно отправить в мессенджере или зачитать за праздничным столом.
Поздравление взрослой дочери с днем рождения своими словами
Ты уже взрослая, сильная, красивая, невероятная женщина, но, знаешь, мне всегда будет немного страшно и волнительно за тебя💖🌺. Я всегда хочу смягчить твои падения и развеять твою грусть, я всегда радуюсь твоим победам🤩, словно они мои. Я удивляюсь твоей смелости и храброму сердцу, твоей доброте и искренности. Мне всегда волнительно за тебя, но по большому счету это волнение от гордости за мою дочь👍. Возможно, я не бросила к твоим ногам богатство, какие-то игрушки, побрякушки, потому что не могла, но твое сердце знает, что это не главное. Ты стала человеком, которым я мечтала, чтобы ты была, еще до твоего появления на свет. Спасибо, что, несмотря на твою занятость, находишь время спросить, как у меня дела, и помогаешь успевать за миром. Твой день рождения – мой самый любимый праздник, доченька🥂💐.
Поздравить взрослую дочь с днем рождения можно и такими словами:
Доченька, пусть твоя жизнь будет светлой, как безоблачное утро, солнечной, как ясный летний день, и беззаботной, как в детстве!🥰🌺💖 Желаю быть счастливой и любимой мамой, женой, женщиной!🎁 Пусть все твои мечты сбываются, планы осуществляются, а надежды оправдываются! Будь всегда желанной, обожаемой, оставайся жизнерадостной, весёлой, цветущей и неотразимой!
Поздравление взрослой дочери можно написать и на открытке. Теплые и нежные пожелания от родителей дочь сможет перечитывать даже спустя много лет.
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Наша родная, бесценная и любимая доченька💖, от всей души поздравляем тебя с Днём рождения и обнимаем с любовью! 🌺🎉Все наши пожелания сводятся к одному — будь самой счастливой на свете! Ты — наша гордость и бесконечная радость, пусть в твоей жизни всегда царят гармония и тепло, нежность, взаимная любовь! Где бы ты ни была, береги и цени себя, мы тебя любим!🥰
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Моя милая девочка, вот и стала ты совсем взрослой, ты – сама уже мама, но для меня навсегда остаешься маленьким беспомощным ребенком! Прости меня за мою излишнюю заботу, опеку, просто ты мне очень дорога!💖
В твой день рождения желаю тебе, чтобы счастье струилось чистым родничком, чтобы обходило твою семью ненастье, чтобы ты была здоровой, а стол пусть всегда ломится от еды и напитков! С днем рождения, доченька!💐🥂
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С Днем рождения, взрослая дочь🎁🎈! От всего любящего сердца поздравляю тебя! Самое бесценное сокровище в моей жизни — это ты, я бесконечно горжусь тобой! Пусть любая твоя дорога станет удачной, пусть Судьба оберегает тебя и одаривает изумительной красотой, спокойным терпением, неиссякаемой мудростью, изысканной нежностью и взаимной трепетной любовью!😉😍
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С днем рождения, моя взрослая дочь! Желаю тебе от сердца, искренне и с теплом, чтобы все у тебя получалось, все мечты исполнялись, не заставляя долго ждать и все близкие тебе люди были с тобою рядом! Будь счастлива, любима, желанна. Пусть судьба твоя будет как вечный праздник, легкой, яркой и бесконечно счастливой!
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Дорогая доченька! 💖 Сегодня твой день, и я хочу пожелать тебе море счастья, крепкого здоровья и исполнения самых заветных мечт! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, теплом и радостью. Ты – моя гордость, мое счастье, моя бесконечная любовь! 💕🎂✨
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Моя любимая доченька! 🌸 Ты выросла в прекрасную, мудрую и добрую женщину, и я бесконечно горжусь тобой. Пусть в твоей жизни будет много любви, радости и тепла, а удача всегда идет рядом. Пусть мечты сбываются, а сердце поет от счастья! 💫🎁💖
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С днем рождения, моя девочка! 🎂 Ты – самое дорогое, что есть в моей жизни, и я хочу, чтобы ты всегда была счастлива. Пусть тебя окружают только добрые и любящие люди, здоровье будет крепким, а удача – верным спутником. Пусть каждый день дарит тебе радость и вдохновение! 🌷💞🎈
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Моя прекрасная доченька! 💎 Пусть твой путь будет легким и светлым, мечты сбываются, а сердце всегда наполнено любовью. Я желаю тебе успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и настоящего счастья. Помни, что я всегда рядом и безмерно люблю тебя! 💖🎊💐
Поздравления в стихах взрослой дочери
***
Взрослая дочь, моя дорогая,
Тебя с днем рождения я поздравляю!
Желаю, чтоб ты в счастье купалась,
Любая мечта у тебя исполнялась.
Теперь говорим на одном языке,
Детские держим ладошки в руке.
Детям мы счастья просим у Бога,
Одной материнской идем мы дорогой,
Держись и крепись, дочка моя,
Желаю тебе быть счастливей, чем я.
***
Мой ангел нежный, с днем рожденья!
Хочу так много пожелать…
Всегда — любви, всегда — терпенья,
А зла и горя и не знать.
Всегда будь, девочка, счастливой,
Не обижайся на людей.
Из года в год ты всё красивей,
Из года в год ты всё мудрей.
Пусть сбудутся все-все желанья,
Пусть сложатся все-все дела.
Пусть оправдаются старанья.
Чтоб ты, как розочка, цвела!
***
Дочка, дочка дорогая,
Как прекрасен образ твой,
Ты такой красивой стала —
Позавидует любой,
Помню каждое мгновенье,
Будто бы волшебный фильм,
Вспоминаю миг рожденья,
И слезу сдержать нет сил,
В этот праздник расчудесный,
Всю любовь собрав свою,
Вновь дарю частичку сердца.
"Будь счастливой!" ― говорю.
Это все, что нужно маме,
Дорогая моя дочь,
Мой цветок любимый самый,
Процветай и в день, и в ночь.
***
Помимо исполнения желаний,
Успехов, роста, счастья и любви,
Желаю собирать плоды стараний,
Желаю верить, что всё сможешь ты.
Чтобы в кругу широком преданных друзей
Ты познавала жизни океан,
Чтоб шла навстречу сложностям смелей,
Чтоб различала счастье и соблазн.
Будь яркой, честной и открытой,
А в сердце силу и добро храни,
Свою мечту не оставляй забытой,
В неё вложи сиянье веры и любви.
***
С днем рождения, дорогая,
Дочка милая моя.
Быстро годы пролетели,
У тебя уж жизнь своя.
Я желаю быть счастливой,
Помнить свой любимый дом.
Что бы в жизни ни случилось,
Ждет тебя, родная, он.
Пусть всё ловко удается,
Будет верною любовь.
Нить пусть наша не порвется,
Жду всегда твоих шагов.
***
Дочка милая моя,
День рожденья у тебя.
Взрослое свое дитя
Поздравляю я шутя!
Очень нежно обнимаю,
Счастья, радости желаю.
Пусть везет тебе всегда,
Ты еще так молода.
Пусть появится мужчина —
Двухметровая детина.
На руках тебя пусть носит
И взамен вниманье просит.
Пусть тебя всегда кружит,
Замуж выйти убедит.
Лучше дочки быть не может.
Для меня ты всех дороже!
***
С днем рождения, дорогая,
Дочка взрослая моя!
Ты живи, проблем не зная.
Знай, что я люблю тебя!
Будь здоровой и красивой,
Позитивной, деловой,
Уважаемой, любимой.
И, конечно, будь собой!
Чтобы радость и удача
Помогали просто жить
И свою судьбу построить,
Верить в чудо и любить!
***
Вот и стала дочка взрослой,
Рассудительной, серьёзной.
И теперь порою где-то
У тебя прошу совета.
Только помни, если надо,
Мама любит, мама рядом,
Только лучшего желает,
Хоть порою и ругает.
С днем рожденья, мой цветочек,
Наилучшая из дочек!
Будь здоровой и счастливой,
Позитивной и красивой.
Доченьке своей желаю
Избежать любого зла я,
Жизни радостной и светлой,
И теплом любви согретой!
***
Девочка моя, совсем большая,
Милая, любимая, родная,
Пусть твоя дорога будет светлой,
Самою счастливою, долголетней.
Ты красивее, дороже всех на свете,
Для меня ты чудо на планете,
Знай, что я тебя люблю,
Доченька моя, боготворю!
Будь всегда веселой, доброй, смелой,
В трудностях будь вдумчивой, умелой,
Все на свете можно пережить,
Главное, лишь верить и любить!
Поздравления взрослой дочери в картинках и открытках
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