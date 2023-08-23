Укр

С Днем флага Украины! Яркие открытки и картинки к празднику 23 августа на украинском языке

Татьяна Кармазина
Читати українською
День Государственного флага Украины ежегодно отмечают 23 августа Новость обновлена 23 августа 2025, 10:12
День Государственного флага Украины ежегодно отмечают 23 августа. Фото Телеграф

Особый праздник посвящен одному из государственных символов нашей страны

Помимо Дня Независимости, в августе отмечают еще один значимый государственный праздник — День Государственного флага Украины, который ежегодно приходится на 23 августа. В этом году эта дата выпала на субботу.

День флага приобретает особое значение во время полномасштабной российско-украинской войны. Наши защитники на фронте отдают все, чтобы сине-желтый флаг развевался над освобожденными от оккупантов городами и селами. Украинский флаг – символ свободы, стойкости и несокрушимости.

Праздник в честь украинского флага появился в 2004 году, когда тогдашний президент Леонид Кучма издал соответствующий указ. Дата выбрана неслучайно. Считается, что именно 23 августа 1991 года народные депутаты разместили сине-желтый флаг в парламенте незадолго до признания Украины независимой.

По случаю Дня Государственного флага Украины "Телеграф" публикует открытки, которые можно отправить близким и друзьям в мессенджере или разместить на своих страницах в социальных сетях. С Днем флага, украинцы!

Картинки с Днем флага Украины на украинском языке

Напомним, сразу после Дня украинского флага отмечается не менее важный государственный праздник – День Независимости Украины. Патриотические открытки к 24 августа можно найти в материале "Телеграфа".

