С днем рождения куме: прикольные поздравления
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Порадуйте куму в день ее рождения необычными пожеланиями
Кума входит в круг самых близких людей. Поэтому готовиться к ее дню рождения стоит заранее и с полной ответственностью. Помимо покупки подарка подумайте, какими словами вы будете поздравлять именинницу. Если традиционные пожелания надоели, приготовьте прикольные поздравления с днем рождения куме. Шуточные поздравления поднимут настроение имениннице и зарядят ее позитивом на целый день.
"Телеграф" собрал прикольные поздравления для кумы в стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать и удивить крестную своего ребенка.
Прикольные поздравления куме на день рождения в стихах
С днем рождения, кума.
Будь от жизни без ума.
Наряжайся, будь красивой,
Яркой, милой и счастливой!
Кушай суши, пей вино,
Будь с судьбою заодно,
Никогда не унывай,
Будь любимой, процветай!
В бутике купи ты шмотки,
Чтобы в тренде быть и модной,
Моей классной быть кумой
И всегда самой собой!
***
Ах, кума моя, кума,
До чего же хороша!
В день рождения блистай,
Обаянием сражай!
Пусть мужчины вслед вздыхают,
Постоянно замечают,
Деньги прыгают в карман,
Будь всегда, как ураган.
Пусть задор не угасает,
Набирая оборот,
Ты живи легко и бодро,
Без каких-либо забот!
***
С днем рожденья поздравляю!
Пусть тебе, кума, везет,
И в глазах тепло сияет,
И богатство в дом течет.
Рост доходов удивляет,
Распирает от любви,
И успехи покоряют,
И кипит восторг в крови!
***
Кума дорогая, тебя поздравляю!
Желаю тебе много счастья, любви.
Живи, дорогая, года не считая,
И пусть будет так, как планируешь ты.
Желаю здоровья, успехов и счастья,
Приятных событий, таких же хлопот.
А Бог сбережёт от беды и ненастья.
Тебе, дорогая — дорога вперёд!
***
С днем рождения, кума,
Что желать? Конечно, счастья,
Чтобы торты смело кушать,
Никогда не поправляться.
Чтобы ногти не ломались,
Шевелюра колосилась,
Чтоб заветное желание
Непременно твое сбылось.
***
С днем рождения, кума!
Пусть успехов будет тьма,
В твоем доме бесконечно
Вьется счастья кутерьма.
Пусть уйдет печаль долой,
Ждет лишь радостный настрой,
Длятся будни безупречно —
Каждый день как выходной!
Прикольные поздравления с днем рождения для кумы своими словами
***
С днем рождения, моя великолепная кума! 🎁💐Желаю тебе светить яркой лампочкой и никогда не перегорать, желаю кушать много разных вкусняшек🎂 и ни за что не толстеть, желаю делать в жизни всё, что захочется, и ни в коем случае не забивать свою голову ненужными мыслями.
***
Дорогая кумушка!🌺 Я желаю, чтобы тебя окружали соленое море, сочная зеленая трава, горячее южное солнце🌞💕 и настоящая жаркая любовь. И пускай тебе это всё не снится, а возьмет и осуществится. С днем рождения!
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Хочу пожелать своей золотой красавице куме, всегда быть такой же веселой и светящейся, как сейчас🥰, дарить всем своим близким хорошее настроение и позитивный заряд, удивлять жизнь своими достижениями и не тревожиться о невзгодах🥂🎂🎁.
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Кумася, 💖🎂 поздравляю тебя с днём рождения. Пусть счастливой будет твоя женская доля, пусть не будет в жизни убытков и потерь🎉. Желаю лучистым солнышком светить в семье, желаю светлым умом и талантом блистать в работе, желаю красивой и любимой оставаться всегда.
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Кума, сколько мы пережили с тобой вместе, сколько начудили, сколько натворили! Пусть в твой день рождения все наши приключения станут лишь поводами для тостов за твое здоровье, за красоту и смекалку.🥂😎 Желаю тебе оставаться такой же веселой и бесстрашной, всё так же радоваться миру и брать от жизни всё.🎁💐
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С днём рождения, кумася🎁🌺 Желаю тебе здоровья крепкого, счастья верного, достатка высокого, любви искренней, успеха невероятного, настроения великолепного и удачи, сопутствующей во всех делах.
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В день рождения желаю тебе великое множество настоящих сокровищ😎🎁: побольше веселого смеха, звонкого, как монетки, любимого мужа с золотыми руками, самых дорогих людей рядом, бриллиантового сияния глаз, жемчужных улыбок и бесценных счастливых моментов. 💕💐С праздником, любимая кума!
Также на "Телеграфе" есть подборка открыток и картинок с пожеланиями доброго утра. С их помощью вы можете порадовать родителей, детей, коллег и друзей.