С днем рождения куме: прикольные поздравления

Порадуйте куму в день ее рождения необычными пожеланиями

Кума входит в круг самых близких людей. Поэтому готовиться к ее дню рождения стоит заранее и с полной ответственностью. Помимо покупки подарка подумайте, какими словами вы будете поздравлять именинницу. Если традиционные пожелания надоели, приготовьте прикольные поздравления с днем рождения куме. Шуточные поздравления поднимут настроение имениннице и зарядят ее позитивом на целый день.

"Телеграф" собрал прикольные поздравления для кумы в стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать и удивить крестную своего ребенка.

Прикольные поздравления куме на день рождения в стихах

С днем рождения, кума.

Будь от жизни без ума.

Наряжайся, будь красивой,

Яркой, милой и счастливой!

Кушай суши, пей вино,

Будь с судьбою заодно,

Никогда не унывай,

Будь любимой, процветай!

В бутике купи ты шмотки,

Чтобы в тренде быть и модной,

Моей классной быть кумой

И всегда самой собой!

***

Ах, кума моя, кума,

До чего же хороша!

В день рождения блистай,

Обаянием сражай!

Пусть мужчины вслед вздыхают,

Постоянно замечают,

Деньги прыгают в карман,

Будь всегда, как ураган.

Пусть задор не угасает,

Набирая оборот,

Ты живи легко и бодро,

Без каких-либо забот!

***

С днем рожденья поздравляю!

Пусть тебе, кума, везет,

И в глазах тепло сияет,

И богатство в дом течет.

Рост доходов удивляет,

Распирает от любви,

И успехи покоряют,

И кипит восторг в крови!

***

Кума дорогая, тебя поздравляю!

Желаю тебе много счастья, любви.

Живи, дорогая, года не считая,

И пусть будет так, как планируешь ты.

Желаю здоровья, успехов и счастья,

Приятных событий, таких же хлопот.

А Бог сбережёт от беды и ненастья.

Тебе, дорогая — дорога вперёд!

***

С днем рождения, кума,

Что желать? Конечно, счастья,

Чтобы торты смело кушать,

Никогда не поправляться.

Чтобы ногти не ломались,

Шевелюра колосилась,

Чтоб заветное желание

Непременно твое сбылось.

***

С днем рождения, кума!

Пусть успехов будет тьма,

В твоем доме бесконечно

Вьется счастья кутерьма.

Пусть уйдет печаль долой,

Ждет лишь радостный настрой,

Длятся будни безупречно —

Каждый день как выходной!

Прикольные поздравления с днем рождения для кумы своими словами

***

С днем рождения, моя великолепная кума! 🎁💐Желаю тебе светить яркой лампочкой и никогда не перегорать, желаю кушать много разных вкусняшек🎂 и ни за что не толстеть, желаю делать в жизни всё, что захочется, и ни в коем случае не забивать свою голову ненужными мыслями.

***

Дорогая кумушка!🌺 Я желаю, чтобы тебя окружали соленое море, сочная зеленая трава, горячее южное солнце🌞💕 и настоящая жаркая любовь. И пускай тебе это всё не снится, а возьмет и осуществится. С днем рождения!

***

Хочу пожелать своей золотой красавице куме, всегда быть такой же веселой и светящейся, как сейчас🥰, дарить всем своим близким хорошее настроение и позитивный заряд, удивлять жизнь своими достижениями и не тревожиться о невзгодах🥂🎂🎁.

***

Кумася, 💖🎂 поздравляю тебя с днём рождения. Пусть счастливой будет твоя женская доля, пусть не будет в жизни убытков и потерь🎉. Желаю лучистым солнышком светить в семье, желаю светлым умом и талантом блистать в работе, желаю красивой и любимой оставаться всегда.

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Кума, сколько мы пережили с тобой вместе, сколько начудили, сколько натворили! Пусть в твой день рождения все наши приключения станут лишь поводами для тостов за твое здоровье, за красоту и смекалку.🥂😎 Желаю тебе оставаться такой же веселой и бесстрашной, всё так же радоваться миру и брать от жизни всё.🎁💐

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С днём рождения, кумася🎁🌺 Желаю тебе здоровья крепкого, счастья верного, достатка высокого, любви искренней, успеха невероятного, настроения великолепного и удачи, сопутствующей во всех делах.

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В день рождения желаю тебе великое множество настоящих сокровищ😎🎁: побольше веселого смеха, звонкого, как монетки, любимого мужа с золотыми руками, самых дорогих людей рядом, бриллиантового сияния глаз, жемчужных улыбок и бесценных счастливых моментов. 💕💐С праздником, любимая кума!

Также на "Телеграфе" есть подборка открыток и картинок с пожеланиями доброго утра. С их помощью вы можете порадовать родителей, детей, коллег и друзей.