Поздравления куму с днем рождения в прозе: трогательные пожелания от всего сердца

Выберите для дорогого человека лучшие пожелания

Кумовья — это не просто близкие друзья. Это люди, с которыми связывает обязательство воспитывать и заботиться о ребенке. В некоторых семьях кумовья находятся на одном месте с кровными родственниками.

В день рождения кума хочется подарить ему отличное настроение. Имениннику важно услышать, как его любят и как он важен. Передать все самые лучшие чувства поможет красивое поздравление с днем рождения куму в прозе.

"Телеграф" собрал душевные пожелания куму с днем рождения в прозе, которые можно отправить в соцсетях, мессенджере, либо написать на открытке. Надеемся, с помощью этих слов получится поднять имениннику настроение и сделать его праздник ярче.

Поздравления с днем рождения куму в прозе

Кум, от души тебя поздравляю с твоим днем, с твоим праздником! Желаю тебе здоровья — это самое главное. Все остальное зависит только от тебя. Желаю тебе успехов во всех твоих делах, радости и счастья! Пусть исполняются все твои самые заветные мечты. Ставь новые цели, знаю, ты х непременно достигнешь. Пусть будут счастливы все, кого ты любишь и кто тебе дорог. С днем рождения!

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Дорогой кум! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю мира и добра, спокойствия и душевного равновесия, семейного тепла и уюта, любви и дружбы, благополучия и новых достижений. Отличного праздника!

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Кум, поздравляем с днем рождения! Мирного неба, счастья и радости, новых достижений в работе, интересных увлечений, дружбы и добра. Пусть все мечты становятся реальностью легко и без надрыва. Семейного тепла и гармонии!

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Дорогой кум, пусть все твои начинания увенчаются успехом, а счастье будет главным твоим сотоварищем. Встречай сложности от жизни с улыбкой, надеждой и верой в чудесное будущее. Исполнения желаний тебе и крепкого здоровья! С днем рождения!

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В жизни нашей семьи ты играешь одну из главных ролей. Искренне благодарим тебя за мудрые советы, за помощь, радость общения. Пусть легко сбываются твои сокровенные мечты! Долгой счастливой жизни тебе, кум! С днем рождения!

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Дорогого кума поздравляю с днем рождения! Будь бесконечно счастлив! Пусть каждое мгновение, приносящее улыбку, остается в памяти и согревает душу. Пусть будут невластны годы над твоей любовью к жизни и дарят множество побед!

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Дорогой кум! Этот прекрасный день наступил, и сегодня я хочу поздравить тебя с Днем рождения. Желаю множество улыбок, радости, приподнятого настроения, счастья, благополучия. Оставайся таким же отзывчивым, дружелюбным, веселым и жизнерадостным. Пусть удача тебе всегда улыбается во всех начинания! Желаю хорошо провести день и набраться положительных эмоций.

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С днем рождения, кум! Желаю тебе терпения, сил, удачи и постоянного рвения к успеху. Пусть рядом всегда будут нужные люди, пусть каждый день в жизни запоминается чем-то ярким, радостным, приятным и счастливым. Здоровья тебе, кум, исполнения желаний и неиссякаемого оптимизма.

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С днем рождения, кум! Вот и настал очередной этап в твоей жизни, пусть он будет интересным, увлекательным и продуктивным. Я желаю тебе, чтобы твое здоровье было не по зубам никаким морозам и вирусам. Пусть в доме будет тепло, на столе ― вкусная еда, а на сердце ― радость.

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Кум, соратник и напарник, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе благополучия во всем, достатка и развития, взлетов и достижений. Будь усерден, настойчив и здоров, смел, привлекателен и любим. Хочу, чтобы у тебя получилось все, к чему ты стремишься. Будь счастлив!

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Дорогой кум, пускай твоя жизнь будет наполнена счастьем, легкостью и успехом! Пускай блеск в твоих глазах никогда не гаснет, заряжайся бодростью и шагай к поставленным целям! Пусть настроение всегда будет радужным, любовь — крепкой, а счастье — неземным!

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Кум, с днем варенья! Желаю искреннего смеха, долголетия, классного настроения, расчудесных эмоций, незабываемых ощущений. Оставайся таким же человечным, классным, великолепным, жизнерадостным!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения куме. Теплые пожелания и яркие открытки порадуют именинницу.