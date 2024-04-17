Привітання куму з днем народження в прозі: зворушливі побажання від щирого серця

Виберіть для дорогої людини найкращі побажання

Куми — це не просто близькі друзі. Це люди, з якими пов’язує зобов’язання виховувати та піклуватися про дитину. У деяких сім’ях куми знаходяться на одному місці з кровними родичами.

У день народження кума хочеться подарувати йому чудовий настрій. Імениннику важливо почути, як його люблять і наскільки він важливий. Передати всі найкращі почуття допоможе гарне привітання з днем народження куму у прозі.

"Телеграф" зібрав душевні побажання куму з днем народження своїми словами, які можна відправити в соцмережах, месенджері або написати на листівці. Сподіваємося, за допомогою цих слів вдасться підняти імениннику настрій і зробити його свято яскравішим.

Привітання з днем народження куму у прозі

Куме, від душі тебе вітаю з твоїм днем, з твоїм святом! Бажаю тобі здоров’я – це найголовніше. Все інше залежить лише від тебе. Бажаю тобі успіхів у всіх твоїх справах, радості та щастя! Нехай виконуються всі твої найзаповітніші мрії. Став нові цілі, знаю, ти їх неодмінно досягнеш. Нехай будуть щасливі всі, кого ти любиш і хто тобі дорогий. З Днем народження!

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Дорогий куме! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю миру та добра, спокою та душевної рівноваги, сімейного тепла та затишку, любові та дружби, добробуту та нових досягнень. Чудового свята!

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Куме, вітаємо з днем народження! Мирного неба, щастя та радості, нових досягнень у роботі, цікавих захоплень, дружби та добра. Нехай усі мрії стають реальністю легко та без надриву. Сімейного тепла та гармонії!

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Дорогий куме, нехай усі твої починання увінчаються успіхом, а щастя буде головним твоїм товаришем. Зустрічай складності від життя з посмішкою, надією та вірою у чудове майбутнє. Виконання бажань тобі та міцного здоров’я! З Днем народження!

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У житті нашої родини ти граєш одну із головних ролей. Щиро дякуємо тобі за мудрі поради, за допомогу, радість спілкування. Нехай легко справджуються твої потаємні мрії! Довгого щасливого життя тобі, куме! З Днем народження!

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Дорогого кума вітаю з днем народження! Будь нескінченно щасливий! Нехай кожна мить, що приносить посмішку, залишається в пам’яті і зігріває душу. Нехай будуть невладні роки над твоєю любов’ю до життя і дарують безліч перемог!

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Дорогий куме! Цей чудовий день настав, і сьогодні я хочу привітати тебе із Днем народження. Бажаю безліч усмішок, радості, піднесеного настрою, щастя, добробуту. Залишайся таким же чуйним, дружелюбним, веселим і життєрадісним. Нехай удача тобі завжди посміхається у всіх починаннях! Бажаю добре провести день та набратися позитивних емоцій.

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З днем народження, куме! Бажаю тобі терпіння, сил, удачі та постійного прагнення успіху. Нехай поряд завжди будуть потрібні люди, нехай кожен день в житті запам’ятовується чимось яскравим, радісним, приємним та щасливим. Здоров’я тобі, куме, виконання бажань та невичерпного оптимізму.

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З днем народження, куме! Ось і настав черговий етап у твоєму житті, нехай він буде цікавим, захоплюючим та продуктивним. Я бажаю тобі, щоб твоє здоров’я було не по зубах жодним морозам та вірусам. Нехай у будинку буде тепло, на столі – смачна їжа, а на серці – радість.

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Кум, соратник та напарник, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі добробуту у всьому, достатку та розвитку, злетів та досягнень. Будь старанний, наполегливий і здоровий, сміливий, привабливий і коханий. Хочу, щоб у тебе вийшло все, чого ти прагнеш. Будь щасливий!

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Дорогий куме, нехай твоє життя буде наповнене щастям, легкістю та успіхом! Нехай блиск у твоїх очах ніколи не гасне, заряджайся бадьорістю і крокуй до поставлених цілей! Нехай настрій завжди буде райдужним, кохання — міцним, а щастя — неземним!

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Куме, з днем варення! Бажаю щирого сміху, довголіття, класного настрою, чудових емоцій, незабутніх відчуттів. Залишайся таким же людяним, класним, чудовим, життєрадісним!

Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження кумі. Теплі побажання та яскраві листівки порадують іменинницю.