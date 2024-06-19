С рождением сына! Теплые пожелания в прозе

Поздравьте близких с рождением сыночка

Появление ребенка на свет – одно из самых прекрасных событий в жизни, и оно заслуживает особого внимания. Поздравление с новорожденным мальчиком даст родителям знать, что их любят и поддерживают.

Не знаете, как поздравить с этим значимым событием? На этой странице вы найдете душевные пожелания с рождением сыночка в прозе. Надеемся, с помощью этих слов вы подарите близким приятные эмоции.

Поздравления с сыном в прозе

Поздравляю вашу семью с рождением маленького чуда! Пусть сын станет радостью, защитой и поддержкой маме и папе. Желаю ему расти крепким, умным, одаренным и отзывчивым человеком, и пусть его жизнь будет счастливой и светлой!

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В вашем доме появился ещё один мужчина. Крепкого здоровья новорожденному и его родителям. Пусть малыш растёт и развивается вам на радость и, непременно, станет гордостью для папы и настоящим защитником для мамы. А пока он совсем кроха, пусть купается в вашей любви, нежности и заботе!

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Поздравляю с рождением маленького ангелочка! Пускай сыночек с первых дней жизни дарит только приятные хлопоты и безграничное счастье! Желаю, чтобы он рос активным, здоровеньким и жизнерадостным человечком! Пускай милое солнышко освещает жизнь всей семьи!

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Сегодня самый трепетный и незабываемый момент — огромное счастье постучалось в вашу дверь. С рождением сына вас поздравляем! Пусть ваше маленькое чудо растет здоровым и счастливым, бодрым и активным. Пусть радует родителей своими первыми успехами и дарит вам только приятные хлопоты!

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Поздравляем с самым волшебным событием в вашей семье, с рождением маленького чуда — сыночка! Вы большие молодцы и будете прекрасными родителями. Этот новый этап жизни пусть подарит вашей семье много радости, сил и ярких красок. Желаем меньше бессонных ночей, больше терпения, открытий и побед. Богатырского здоровья вам и сыночку, мира, идиллии и большой любви!

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От всего сердца поздравляю вашу семью с новорожденным! На свет появился чудесный мальчик — ваша гордость! Желаю малышу расти здоровым и крепким, а родителям — наслаждаться этим прекрасным временем и дорожить каждым мгновением. Будьте счастливы!

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Поздравляем с желанным сыночком! Пусть растет здоровеньким, умненьким, послушным и счастливым на радость родителям и близким. Пусть ангел-хранитель оберегает его и помогает в трудные минуты. Всего самого наилучшего вашей семье!

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От всей души поздравляю с рождением прекрасного мальчугана, с появлением на свет чудесного сына. Желаю вашей семье всех благ, мира, достатка, любви и терпения. Пусть сынуля растет крепким и здоровым, веселым и любознательным, самым лучшим и замечательным. Пусть его жизнь будет счастливой и доброй.

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Поздравляю маму и папу с таким знаменательным днём, с рождением малыша! Пусть сынуля растёт крепким, здоровым, счастливым, познаёт мир с большим интересом и радует своих родителей новыми навыками.

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Поздравляю с рождением прекрасного малыша! Пусть он хорошо кушает, сладко спит и растет здоровым. Желаю, чтобы сынок всегда вас радовал, а вы гордились его успехами и достижениями. Пусть его жизненный путь будет светлым и безоблачным. Всех благ и добра вашему дому!

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Искренне поздравляю с чудом в вашей семье — с рождением сыночка! Самое главное, пусть растет здоровым и крепким малышом. Маме — радости материнства, молочных рек, пусть все хлопоты дарят только положительные эмоции. Желаю ценить каждый момент, ведь всё так быстротечно. Будьте счастливы, с прибавлением!

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Поздравляем вас с рождением сынишки. Пусть растет здоровым и счастливым. Желаю вам быть хорошими родителями, не бояться трудностей и пусть у вас все получается. Окружите вашего ангелочка любовью, заботой и нежностью.

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В этот особенный день хочу поздравить с пополнением, с рождением маленького счастья. От души поздравляю с появлением сыночка! Желаю крепкого здоровья малышу и маме, отличного настроения, терпения, достатка. Пусть сынишка радует родителей, станет добрым, милым, умным мальчуганом. Поздравляю с этим великолепным событием, с появлением наследника! Мира, спокойствия, понимания, счастья вашей семье!

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С искренней радостью хочу поздравить вас с рождением маленького человека! Крепкого здоровья вашему богатырю и, конечно, его маме. Пусть хорошо кушает, активно развивается и крепко спит… хотя бы по ночам!

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С рождением сына! С прибавлением! Теперь ваша семья стала больше. У вас появился новый защитник и помощник. Пусть его первые шаги будут решительными и твёрдыми. Побольше вам всем вместе семейного тепла, прекрасных родительских забот и нескучных приключений!

Ранее "Телеграф" делился подборкой стихотворений с рождением сына. Выберите особенное поздравление для своих близких и знакомых.