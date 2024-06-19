З народженням сина! Теплі побажання у прозі

Привітайте близьких із народженням синочка

Поява дитини на світ – одна з найпрекрасніших подій у житті, і вона заслуговує на особливу увагу. Вітання з новонародженим хлопчиком дасть батькам знати, що їх люблять та підтримують.

Не знаєте, як привітати із цією значущою подією? На цій сторінці ви знайдете душевні побажання з народженням синочка у прозі. Сподіваємось, за допомогою цих слів ви подаруєте близьким приємні емоції.

Вітання із сином у прозі

Вітаю вашу родину із народженням маленького дива! Нехай син стане радістю, захистом та підтримкою мамі та татові. Бажаю йому рости міцною, розумною, обдарованою і чуйною людиною, і нехай його життя буде щасливим і світлим!

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У вашій оселі з’явився ще один чоловік. Міцного здоров’я новонародженому та його батькам. Нехай малюк росте і розвивається вам на радість і, неодмінно, стане гордістю для тата та справжнім захисником для мами. А поки він зовсім малюк, нехай купається у вашій любові, ніжності та турботі!

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Вітаю з народженням маленького янголятка! Нехай синочок з перших днів життя дарує тільки приємний клопіт і безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровим і життєрадісним чоловічком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!

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Сьогодні найтрепетніший і найнезабутніший момент — величезне щастя постукало у ваші двері. З народженням сина вас вітаємо! Нехай ваше маленьке диво росте здоровим та щасливим, бадьорим та активним. Нехай тішить батьків своїми першими успіхами та дарує вам тільки приємний клопіт!

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Вітаємо з найчарівнішою подією у вашій родині, з народженням маленького дива – синочка! Ви великі молодці та будете прекрасними батьками. Цей новий етап життя нехай подарує вашій родині багато радості, сил та яскравих фарб. Бажаємо менше безсонних ночей, більше терпіння, відкриттів та перемог. Багатирського здоров’я вам і синочку, миру, ідилії та великого кохання!

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Від щирого серця вітаю вашу родину з новонародженим! На світ з’явився чудовий хлопчик – ваша гордість! Бажаю малюкові рости здоровим і міцним, а батькам — насолоджуватися цим чудовим часом і цінувати кожну мить. Будьте щасливі!

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Вітаємо із бажаним синочком! Нехай росте здоровим, розумним, слухняним і щасливим на радість батькам і близьким. Нехай ангел-охоронець оберігає його і допомагає у важкі хвилини. Усього найкращого вашій родині!

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Від щирого серця вітаю з народженням прекрасного хлопчика, з появою на світ чудового сина. Бажаю вашій родині всіх благ, миру, достатку, любові та терпіння. Нехай синець росте міцним і здоровим, веселим і допитливим, найкращим і чудовим. Нехай його життя буде щасливим і добрим.

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Вітаю маму та тата з таким знаменним днем, з народженням малюка! Нехай синочок росте міцним, здоровим, щасливим, пізнає світ з великим інтересом і радує своїх батьків новими навичками.

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Вітаю з народженням прекрасного малюка! Нехай він добре їсть, солодко спить і росте здоровим. Бажаю, щоб син завжди вас радував, а ви пишалися його успіхами та досягненнями. Нехай його життєвий шлях буде світлим і безхмарним. Всіх благ і добра вашому дому!

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Щиро вітаю з дивом у вашій родині – з народженням синочка! Найголовніше, нехай росте здоровим та міцним малюком. Мамі — радості материнства, молочних річок, нехай весь клопіт дарують лише позитивні емоції. Бажаю цінувати кожен момент, адже все так швидкоплинно. Будьте щасливі!

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Вітаємо вас із народженням синочка. Нехай росте здоровим та щасливим. Бажаю вам бути добрими батьками, не боятися труднощів і нехай у вас все виходить. Оточіть вашого янголятка любов’ю, турботою і ніжністю.

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Цього особливого дня хочу привітати з поповненням, з народженням маленького щастя. Від щирого серця вітаю з появою синочка! Бажаю міцного здоров’я малюкові та мамі, відмінного настрою, терпіння, достатку. Нехай синочок радує батьків, стане добрим, милим, розумним хлопчиком. Вітаю з цією чудовою подією, з появою спадкоємця! Миру, спокою, розуміння, щастя вашій родині!

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Зі щирою радістю хочу привітати вас з народженням маленької людини! Міцного здоров’я вашого богатиря і, звичайно, його мами. Нехай добре їсть, активно розвивається і міцно спить… хоч би ночами!

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З народженням сина! З додаванням! Тепер ваша сім’я побільшала. У вас з’явився новий захисник та помічник. Нехай його перші кроки будуть рішучими та твердими. Більше вам усім разом сімейного тепла, прекрасних батьківських турбот та ненудних пригод!

Раніше "Телеграф" ділився добіркою віршів із народженням сина. Виберіть особливе вітання для своїх близьких та знайомих.