От души и с юмором: прикольные поздравления Александру с днем рождения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не забудьте, что даже самое смешное поздравление становится особенным, если сказать его от души
День рождения — это тот самый день, когда именинник хочет услышать не просто вежливое "поздравляю", а что-то яркое, необычное и запоминающееся. Особенно если речь идет о человеке с сильным именем — Александр.
"Телеграф" подготовил для вас коллекцию веселых, нестандартных и бодрящих поздравлений, чтобы вы могли поздравить Александра с днем рождения красиво и с юмором. Пусть с этими пожеланиями день рождения Саши станет еще ярче, а улыбка на его лице — шире!
Прикольные поздравления с днем рождения Александру в прозе
***
Саша, с днем рождения! 💪 Пусть жизнь будет как Wi-Fi — стабильная, быстрая и бесплатная! 📶
***
Александр, с днем рождения! 🎂 Желаю тебе, чтобы все всегда было "по кайфу": работа не напрягала, начальник уважал, а холодильник сам пополнялся! 🍕🍺
***
Саня, с днем рождения! 🥳 Пусть в жизни будет как в комедии: весело, громко и с хэппи-эндом! 🎬😄
***
Саша с днем рождения! 🚀 Пусть твоя жизнь будет как суперкар: быстрая, красивая и с полной комплектацией счастья! 🏎️🔥
***
С днем рождения, Сашка! 🎉 Пусть каждый день будет пятницей, а утро начинается с кофе и побед! ☕🏆
***
Александр, с днем рождения! 🎈 Пусть твоя жизнь будет как сериал — с захватывающим сюжетом, без рекламы и только в HD-качестве! 📺😎
***
Саня, с днем рождения! 🖼️ Пусть жизнь будет яркой, как открытка с днем рождения и веселой, как мемы с котиками! 🐱🎁
***
Саша, с днем рождения! 🥂 Желаю, чтобы каждое утро начиналось не с будильника, а с улыбки и хороших новостей! 📻😄
***
Санек, с днем рождения! 🎊 Пусть будет в жизни все как в сказке: и работа волшебная, и отпуск вечный, и премии чудесные! ✨🧞♂️
Прикольные поздравления с днем рождения Саше в стихах
***
Александру пожелаем
Оставаться на волне,
Первым быть всегда по жизни,
Победителем — в судьбе!
Триумфальных достижений,
Все преграды разрушать,
И в реальность свои планы
Очень быстро превращать.
***
Александр, Саня, Шура —
В жизни лидер среди всех.
Энергичен ты, безумен,
Ждет тебя везде успех!
Ты и рыцарь, ты и мачо:
Женщин сводишь всех с ума.
Любишь жизнь, а это значит,
Отдаешься ей сполна!
Пусть сопутствует удача,
Ждут лишь счастье и успех.
Ты пример для всех, а значит,
Настоящий человек!
***
Александр, в день чудесный
Я желаю оптимизма,
Пусть обидам и сомненьям
Не найдется места в жизни.
Будь всегда отважным, бодрым,
Жизнерадостным и сильным,
Состоятельным и добрым,
И конечно же, счастливым!
***
Поздравляем Александра,
Поздравляем Сашу,
И для Шурика готовы
Поздравления наши!
Как тебя не назови —
Лучший ты на свете,
И сегодня принимай
Пожелания эти.
Пусть тебе легко живется,
Дышится свободно,
Пожелать хотим всегда
Быть крутым и модным.
Чтобы плавал, не тонул
В море ты житейском,
Оставался чтоб всегда
Парнем компанейским.
***
Всем хорош красавчик Саша:
Своим телом и душой.
Наша гордость, счастье наше,
Умный, добрый и простой.
Александр, ты победитель,
И, шагая широко,
Своей жизни ты строитель,
И пойдешь ты далеко.
Пусть судьба тебе в награду
Даст защиту и почет.
И любовь, ступая рядом,
Пусть всегда тебя найдет!
***
Сегодня Сашин праздник,
Сегодня Сашин день.
Пусть будет солнце ясным,
Прохладной будет тень.
Пусть будет много счастья,
Улыбок и тепла.
Пусть обойдут напасти,
Пусть будет жизнь светла.
***
Поздравляю, Александр!
Оставайся самым лучшим,
Пусть судьба приносит в дар
Счастья и богатства кучу.
Пусть везение растёт,
И семья родная любит,
Будет радость и почёт,
И во всём успех пусть будет!