С днем рождения мужчине: пошлые поздравления и картинки

Поздравляйте именинника ярко, весело и с огоньком

Если вам хочется поздравить мужчину с днем рождения не просто стандартными словами, а чем-то более оригинальным, веселым и запоминающимся, то пошлые поздравления — это то, что нужно. Правда, сразу нужно учесть, что такое поздравление оценят мужчины с хорошим чувством самоиронии и любовью к нестандартным пожеланиям. Главное — знать меру и учитывать характер именинника, чтобы поздравление стало приятным и забавным, а не поставило его в неловкое положение.

"Телеграф" подготовили для пикантные и веселые поздравления в прозе и стихах, которые точно вызовут улыбку на лице виновника торжества. А если хочется сделать сюрприз еще ярче, можно отправить имениннику пошлую открытку с днем рождения. Выбирайте понравившееся поздравление и смело отправляйте виновнику торжества.

Пошлые поздравления в прозе

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Дорогой именинник! В этот чудесный день желаю тебе, чтобы в твоей жизни было много огня: в постели – страсть, в работе – азарт, в душе – вдохновение. Пусть у тебя всегда будет, чем похвастаться, и что показать!

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Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы в жизни у тебя было все, что делает мужчину счастливым: крепкое здоровье, толстый кошелек, безумные ночи и безудержные удовольствия. Пусть в твоей постели будет жарче, чем в аду, а в карманах всегда звенят не только монеты, но и ключи от крутых тачек!

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С днем рождения, горячий мужчина! Пусть твоя сила никогда не иссякает, а желания всегда находят способы воплощения. Пусть в твоей жизни будет больше обнаженных чувств и страстных ночей. Наслаждайся каждой минутой своей жизни!

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Пусть этот день будет полон пикантных сюрпризов. Желаю нагибать и прогибать, хотеть и иметь, жаждать и получать! Желаю с азартом захватывать в свои руки самые манящие изгибы любимого тела, наслаждаться своими амурными победами, отмечать свои завоевания ярким и мощным салютом. С днем рождения!

Пошлые поздравления в стихах

С днем рождения поздравляю

И больших побед желаю:

За столом и на кровати,

И в карьере, и в разврате!

На расстеленном пальто,

На сидении в авто,

На траве или в кустах,

На работе впопыхах.

На полу и в мокрой ванной,

На окне и на диване,

Дни и ночи напролёт —

Пусть тебе везде везёт!

***

Для шикарного мужчины

Возраст — это только плюс.

Поздравляю, есть причина,

Очень я тобой горжусь.

С каждым годом ты крепчаешь,

Как элитный коньячок.

Все умеешь ты и знаешь,

Меткий, как Амур, стрелок.

Равных нет тебе, мой милый,

Инструмент твой — высший класс!

С днем рождения, будь счастливым,

Не стесняйся, жми на газ!

***

С днем рождения, мужик!

Будет острым пусть язык,

И, как штык, пускай стоит,

Что для женщин как магнит.

Пусть везет тебе во всем,

На любви волне несет

Чтоб по жизни, как по морю,

А дела идут пусть в гору!

***

Поздравляю с днем рождения,

И спешу тебе желать,

Чтобы каждая Богиня

Честь тебе могла отдать.

На Олимпе сладострастия

Каждый день бывай, дружок.

Утолить свои пристрастия

Чтоб хотел, умел и мог.

Смело экспериментируй,

Больше дела, меньше слов.

Первым ты не финишируй,

И, конечно, будь здоров.

Пошлые открытки мужчине с днем рождения