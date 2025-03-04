Короткие поздравления с 8 марта для дочери: лучшие открытки
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Яркие поздравления для родной дочери с Международным женским днем
8 марта – прекрасный повод выразить свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам в нашей жизни и, конечно же, нашим дочерям. Чтобы помочь вам сделать этот день особенным, "Телеграф" подготовил подборку коротких, но искренних поздравлений, а также яркие открытки. Пусть ваши слова согреют сердца ваших дочерей и подарят им незабываемые эмоции.
Поздравляю с Женским днем
Доченьку любимую!
Будь всегда ты, дорогая,
Самою счастливою.
Не печалься никогда,
Смейся, бед не зная.
Пусть в душе поет весна!
С Женским днем, родная!
Душевные поздравления с 8 марта маме, бабушке, внучке
С 8 Марта, дочка,
Будь счастливей всех,
Пусть во всех делах тебя
Ждёт всегда успех,
Глазки пусть сияют,
В душе живёт весна,
Будь любимой, дочка,
И люби сама!
Доченька моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Будь красивой и веселой,
Мудрой, сильной и здоровой!
Чтобы все мечты сбывались,
Чтобы глазки улыбались.
Просто счастья, дочь моя!
Всей душой люблю тебя!
***
Пусть в день 8 Марта
Солнце светит для тебя!
Желаю, доченька родная,
Чтоб ты счастливою была!
Купайся же в любви и ласке,
Пусть жизнь твоя будет, как в сказке,
Сердечно я тебе желаю,
И крепко-крепко обнимаю.
С праздником тебя, родная!
Ты счастливой будь всегда!
И желаю, чтобы в жизни
Не случилась вдруг беда.
Яркой будь и будь красивой,
Пусть любовь тебя кружит,
Оставайся самой милой,
Ангел пусть тебя хранит!
Моя дочка, мой цветочек,
Ты кровиночка родная,
Люблю сильно очень-очень,
С 8 Марта поздравляю.
Пусть в судьбе твоей не будет
Ни обиды и ни злости,
Пусть тебя удача любит,
И успех заходит в гости!
***
С 8 Марта, дочка!
Будь счастливей всех,
Пусть во всех делах тебя
Ждет всегда успех,
Глазки пусть сияют,
В душе живет весна,
Будь любимой, дочка,
И люби сама!
Дочка, с днем 8 Марта!
Не грусти, и не болей.
Ты живи красиво, ярко,
И во многом преуспей.
Чтоб со скоростью кометы
Все мечты твои сбылись.
Получай цветов букеты,
Только к лучшему стремись!
Лучик солнца тёплый, юркий
Смело в комнате гуляет
И тебя, моя дочурка,
С 8 Марта поздравляет!
Будь всегда такой чудесной,
Доброй, ласковой, послушной,
И красивой, как принцесса,
И девчонкой самой лучшей!