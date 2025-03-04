Короткие поздравления с 8 марта для дочери: лучшие открытки

Яркие поздравления для родной дочери с Международным женским днем

8 марта – прекрасный повод выразить свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам в нашей жизни и, конечно же, нашим дочерям. Чтобы помочь вам сделать этот день особенным, "Телеграф" подготовил подборку коротких, но искренних поздравлений, а также яркие открытки. Пусть ваши слова согреют сердца ваших дочерей и подарят им незабываемые эмоции.

Поздравляю с Женским днем

Доченьку любимую!

Будь всегда ты, дорогая,

Самою счастливою.

Не печалься никогда,

Смейся, бед не зная.

Пусть в душе поет весна!

С Женским днем, родная!

Душевные поздравления с 8 марта маме, бабушке, внучке

С 8 Марта, дочка,

Будь счастливей всех,

Пусть во всех делах тебя

Ждёт всегда успех,

Глазки пусть сияют,

В душе живёт весна,

Будь любимой, дочка,

И люби сама!

Доченька моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Будь красивой и веселой,

Мудрой, сильной и здоровой!

Чтобы все мечты сбывались,

Чтобы глазки улыбались.

Просто счастья, дочь моя!

Всей душой люблю тебя!

***

Пусть в день 8 Марта

Солнце светит для тебя!

Желаю, доченька родная,

Чтоб ты счастливою была!

Купайся же в любви и ласке,

Пусть жизнь твоя будет, как в сказке,

Сердечно я тебе желаю,

И крепко-крепко обнимаю.

С праздником тебя, родная!

Ты счастливой будь всегда!

И желаю, чтобы в жизни

Не случилась вдруг беда.

Яркой будь и будь красивой,

Пусть любовь тебя кружит,

Оставайся самой милой,

Ангел пусть тебя хранит!

Моя дочка, мой цветочек,

Ты кровиночка родная,

Люблю сильно очень-очень,

С 8 Марта поздравляю.

Пусть в судьбе твоей не будет

Ни обиды и ни злости,

Пусть тебя удача любит,

И успех заходит в гости!

***

С 8 Марта, дочка!

Будь счастливей всех,

Пусть во всех делах тебя

Ждет всегда успех,

Глазки пусть сияют,

В душе живет весна,

Будь любимой, дочка,

И люби сама!

Дочка, с днем 8 Марта!

Не грусти, и не болей.

Ты живи красиво, ярко,

И во многом преуспей.

Чтоб со скоростью кометы

Все мечты твои сбылись.

Получай цветов букеты,

Только к лучшему стремись!

Лучик солнца тёплый, юркий

Смело в комнате гуляет

И тебя, моя дочурка,

С 8 Марта поздравляет!

Будь всегда такой чудесной,

Доброй, ласковой, послушной,

И красивой, как принцесса,

И девчонкой самой лучшей!