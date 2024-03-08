Поздравления с 8 Марта на украинском в картинках: красивая подборка

Нежные картинки с Международным женским днем

К 8 Марта существует неоднозначное отношение в украинском обществе. Некоторые считают, что его стоит праздновать, потому что он международный. В то время как другие настроены резко против, потому что говорят, что это не ко времени.

Дело в том, что советские власти долгое время навязывали обществу, что это праздник "весны, нежности и красоты". Однако на самом деле, это день, которым отмечается борьба женщин за свои права и гендерное равенство. Многие женщины во всем мире выходили на протесты и требовали повышения заработной платы на уровне с мужчинами, возможность получения образования и нормальные условия для труда. Именно такую основу имеет этот праздник.

"Телеграф" собрал подборку картинок с Международным женским днем, которые вызовут улыбку и улучшат настроение. Поздравьте ними родных и близких.

Ранее "Телеграф" рассказывал о праздновании 8 Марта в Советском Союзе. Этот день считался свободным от работы для женщин, и домашние обязанности исполняли мужчины. А еще в города массово завозили тюльпаны и духи для подарков женщинам.