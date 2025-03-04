Короткі поздоровлення з 8 березня для дочки: найкращі листівки

Яскраві привітання для рідної дочки з Міжнародним жіночим днем

8 березня – чудова нагода висловити свою любов і подяку найдорожчим жінкам у нашому житті та, звичайно ж, дочкам. Щоб допомогти вам зробити цей день особливим, "Телеграф" підготував добірку коротких, але щирих привітань та яскраві листівки. Нехай ваші слова зігріють серця ваших дочок і подарують їм незабутні емоції.

З весни початком! З днем жіночим!

Хай світяться від щастя очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.

Нехай вночі зірки яскраві

Тобі дарують своє світло.

Живи насичено й цікаво,

Хай мрії збудуться завітні!

Душевні привітання з 8 березня мамі, бабусі, онуці

В цей святковий день весняний,

Своїй доні незрівнянній,

Шлю я сонячні вітання

І найкращі побажання!

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай буде в житті кохання

І усмішок передзвін!

З днем казковим,

З днем чарівним!

З днем жіночим,

Чистим, дивним!

Стільки слів

Немає в мові,

Щоб сказати:

"Ти — чудова!"

***

Зі святом весни та краси та любові!

Щирої, доброї, легкої долі.

Квітів розкішних, жаданих дарунків,

Дружніх обіймів, палких поцілунків!

Безліч жіночості, радощів, сміху,

Всіх покоряти красою довіку.

Жити розкішно, щасливо, багато,

Здійснення мрій Вам, з жіночим Вас святом!

З весни початком! З днем жіночим!

Хай світяться від щастя твої очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.

Нехай вночі зірки яскраві

Тобі дарують своє світло.

Живи насичено й цікаво,

Хай мрії збудуться завітні!

Я з 8 Березня вітаю,

Здоров’я, успіхів, краси!

Всього найкращого бажаю,

Щоб посміхалась ти завжди.

Щоб віра, мрія і любов

Йшли завжди поруч із тобою.

Щоб вирувала в жилах кров,

І залишалась ти такою!

***

Зі святом весняним

Найкращі вітання!

Здійсняться хай всі

Потаємні бажання!

Хай сонце освітить

Обличчя привітне!

Хай радісно буде

І в грудні, і в квітні!

Вітаю з днем жіночності й краси!

Бажаю завжди пахнути й цвісти.

Хай молодість горить в очах вогнем,

Бажаю розквітати з кожним днем!

Хай весняне тепле сонце

Загляне в твоє віконце,

Промінь щоб подарувати,

Поцілунок передати.

Ти чарівна і жіночна.

Хай блищать від щастя очі,

Буде радості багато.

З Восьмим березня! Зі святом!