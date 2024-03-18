Пострадало до 20% тела: в польском садике украинский ребенок получил страшные ожоги

Администрация детсада пыталась замолчать эту историю, а родителей других детей не известили об инциденте.

Пребывание в безопасной Польше для семьи Томич из Харькова вылилось в серьезные неприятности – в частном саду их дочь получила серьезные ожоги. Двухлетняя девочка две недели провела в местной больнице и до сих пор вынуждена принимать лекарства и терпеть обработку поврежденной кожи. В дошкольном заведении разводят руками и не могут объяснить, что же произошло с ребенком.

В обстоятельствах инцидента разбирается местная полиция, а родители пострадавшего ребенка пытаются добиться правды с помощью юриста. Тем временем "Телеграф" узнал, что случилось с малышкой и какие это может иметь последствия.

Перевязки под наркозом

Во Вроцлаве — городе на западе Польши — где с лета прошлого года живут харьковчане Алиса и Стас Томичи, их дочь Соломия, который исполнилось на днях два года, посещала частный детский сад Kids&Co (в стране функционирует сеть таких заведений — Авт. ). И до недавнего времени никаких вопросов к заведению у украинцев не было. Однако 9 февраля через несколько часов после того, как родители передали девочку воспитателям, им позвонили и сообщили, что у ребенка покраснели ножки во время купания.

"Мы сразу выехали и были на месте одновременно со скорой, — рассказала мама девочки Алиса. — В дороге думали: возможно, у дочери аллергическая реакция или возникла какая-то сыпь по другой причине, но то, что мы увидели, совсем не было на это похоже. Задняя поверхность ног и частично ягодицы были словно обожжены, на коже уже начали появляться волдыри. Соломия плакала и была очень растеряна, но она не могла рассказать, что произошло, потому что еще плохо разговаривает. Прямо в кабинете директора дочери оказали первую помощь врачи скорой, наложили охлаждающие гелевые повязки для облегчения состояния и укололи обезболивающее. А потом отвезли в больницу".

Покраснение оказалось ранами на ножках ребенка (чувствительный контент 18+).

Мама пострадавшей девочки добавляет, что дочь тяжело переносила травму — у нее держалась высокая температура и досаждала сильная боль. К тому же, лечение предполагало введение значительного количества медикаментов и неприятные процедуры.

"Первую перевязку Соломии сделали просто так, а еще четыре — под общим наркозом, — добавляет подробностей Алиса. — Это потому, что площадь поражения была велика (в общей сложности 19% и это ожоги II степени) и нужно было убирать омертвевшую кожу. И в первую неделю врачи даже размышляли о возможности пересадки, но впоследствии обошлось без нее. Дочери ставили разные капельницы, применяли антибиотики (потому что ко всему присоединилась инфекция), а еще — обезболивающие и другие препараты. У Соломии были настолько заколоты руки, что не осталось живого места, поэтому ей поставили общий катетер на шее, и еще один для мочи, чтобы при справлении нужды она не попадала на травмированную кожу и она лучше заживала".

Пока мама постоянно была с дочерью, отец пытался выяснить у работников и руководства садика, что же произошло и привело к таким ранам на теле ребенка, и не могут ли пострадать и другие дети.

Версия воспитателей, что ноги девушки краснели снизу вверх, выглядит странно, потому что ступни невредимы (чувствительный контент 18+).

"Стас сразу позвонил воспитателям и сообщил, что у Соломии ожоги и ее ждет длительное лечение. На это ему сказали, что тогда пообщаемся на следующей неделе, — говорит Алиса. — В течение выходных никто из садика даже не поинтересовался состоянием дочери. Уже в понедельник муж пришел туда, но в принципе ничего нового не услышал. Только версию о том, что дочка сходила в туалет, вымазалась, её решили помыть в душе, хотя до этого никогда этого не делали, и именно там у нее вдруг снизу вверх начали краснеть ножки. На этом все, никакой инициативы с их стороны.

Лишь после визита в заведение юриста, которого мы подключили, администрация сбросила перечень врачей, к которым мы можем обратиться при необходимости. Нет, они не записали нас на прием, не предложили сходить с нами, а просто дали этот список. И еще возместили расходы на лекарства и мази, которые мы применяем после выписки, потому что лечение в стационаре было бесплатным. Но это случилось аж на 19 день после ЧП и опять же благодаря вмешательству юриста".

Кипяток или химические вещества — в садике не знают

Родителей Соломии возмутило, что администрация садика фактически пыталась замолчать эту историю, потому что даже родители других детей из их группы ничего не знали об инциденте. И только после огласки в соцсетях администрация разослала соответствующие письма как клиентам садика во Вроцлаве, где произошло чрезвычайное событие, так и других заведений сети.

"На днях получили письмо от администрации нашего Kids&Co в Кракове с объяснениями этой ужасной ситуации, — написала Мирослава Мирка под постом мамы Соломии в Facebook. — Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Я даже не знала, что такое произошло. Желаю Соломийке быстрого выздоровления, родителям терпения, а виновным понести ответственность за свои действия. Такое оставлять нельзя. Садик дорогой, но, к сожалению, много непрофессионального персонала в нем".

На страницах заведения в соцсетях инциденту не посвятили отдельного сообщения и только в ответ на комментарии с вопросами: "Так что же произошло с Соломией?" под прямым эфиром от 28 февраля фактически признали, что не знают.

В садике смогли на комментарий в соцсетях спустя 19 дней после инцидента.

"Мы ждем подтверждения от соответствующих служб относительно того, что повлекло за собой ожог — из-за разногласий в медицинской документации (в заключении врачи указали, что ожог термический, но со знаком вопроса, то есть не исключили, что его могли вызвать химические вещества. — Авт. ), свидетельство людей и характер травм (мы получаем информацию только от семьи), мы не уверены, какое было вещество и истинная причина ожога.

Мы предоставили полный доступ к заведению не только службам, но и юристу, чтобы объяснить инцидент и правильность наших шагов после этого случая. Мы знаем, что умышленных действий не было, но следствие продолжается, поэтому ждем дополнительной информации и выводов. Мы чрезвычайно тронуты ситуацией и делаем все, чтобы ее объяснить, но прежде всего, чтобы устранить ее последствия", — подчеркнули в администрации.

Двухлетняя Соломия тяжело переживала опеку — у нее держалась температура.

И еще добавили, что изначально "находятся в контакте с семьей", вспомнили о возмещении средств и попросили не педалировать национальный вопрос, потому что в заведениях "заботятся о замечательных детях из многих стран, в том числе пострадавших от войны, к которой мы вдвойне чувствительны ".

Свои объяснения представители садика выложили и на Facebook-странице мамы девочки, и то из-за того, что семья получила поддержку как от украинцев, так и от поляков. Большинство выразили недоверие объяснениям администрации.

"Как вы могли поставить ребенка под душ и, не проверив, включить кипяток и помыть ребенка? Вы дома тоже купаетесь в кипятке? Если это химический ожог, то вопросов к детскому саду еще больше. Имея качественно созданные профили в соцсетях и предлагая массу разнообразных мероприятий, заведение не могло обеспечить элементарного — БЕЗОПАСНОСТИ! Можно много писать, но то, что произошло в Kids&Co, позорно. Желаю сил и настойчивости родителям и девочке ", — пишет Алена Венгржик.

В комментариях люди не понимают, как в садике не знают, что произошло.

"Это скандал! Химические вещества, вероятно, средства на основе хлора и т.п., которые вы используете в своем заведении, никуда не исчезли. Возможно, ребенок ими обожгся, но они же не испарились из середины бутылочки, поэтому не притворяйтесь, что не знаете, что это за вещество. Кроме того, я спрашиваю, какие меры и элементы первой помощи применялись до приезда скорой? Из фото ожогов и их размеров следует, что ничего не делалось, кроме вызова скорой помощи", — отмечает Анна Ковальская.

Также в комментариях люди предполагают, что работники садика использовали какое-то "сильное" средство для чистки или дезинфекции крышки унитаза или ковриков против скольжения, которые могли быть в душе. И именно контакт с ними мог вызвать у ребенка ожоги ягодиц и ног.

Пока по делу Соломейки продолжается расследование, заведение продолжает функционировать. Тем временем юрист Томаш Щех, с которым сотрудничает семья, отмечает: речь идет не только о физических и моральных страданиях, которые уже перенес ребенок, но и о перспективе, как будут выглядеть его ноги, когда он повзрослеет, не оставят ли следы полученные девочкой ожоги. Сейчас же семья хочет все же узнать, что произошло с ребенком и кто в этом виноват, а также предотвратить повторение ситуации.