Постраждало до 20% тіла: у польському садочку українська дитина отримала страшні опіки

Адміністрація дитсадка намагалася замовчати цю історію, а батьків інших дітей не сповістили про інцидент.

Перебування у безпечній Польщі для родини Томич з Харкова вилилось в серйозні неприємності — у приватному садку їхня донька отримала серйозні опіки. Дворічна дівчинка два тижні провела у місцевій лікарні і досі змушена приймати ліки та терпіти обробку пошкодженої шкіри. У дошкільному закладі розводять руками і не можуть пояснити, що ж саме сталося з дитиною.

В обставинах інциденту розбирається місцева поліція, а батьки постраждалої дитини намагаються добитися правди з допомогою юриста. А тим часом "Телеграф" дізнався, що трапилось з малечею і які це може мати наслідки.

Перев’язки під наркозом

У Вроцлаві — місті на заході Польщі — де з літа минулого року живуть харків'яни Аліса і Стас Томичі, їхня донька Соломія, який днями виповнилось два роки, відвідувала приватний дитячий садочок Kids&Co (у країні функціонує мережа таких закладів — Авт.). І донедавна жодних запитань до закладу українці не мали. Однак 9 лютого за кілька годин після того, як батьки передали дівчинку вихователям, їм зателефонували і повідомили, що у дитини почервоніли ніжки під час купання.

"Ми одразу виїхали і були на місці одночасно зі швидкою, — розповіла мама дівчинки Аліса. — В дорозі думали: можливо, у доньки алергічна реакція або виник якийсь висип з іншої причини, але те, що ми побачили, не були на це схоже. Задня поверхня ніг і частково сідниці були наче обпечені, на шкірі вже почали з'являтися пухирі. Соломія плакала і була дуже розгублена, але вона не могла розповісти, що саме сталося, бо ще погано розмовляє. Прямо в кабінеті директора доньці надали першу допомогу лікарі швидкої, наклали охолоджувальні гелеві пов’язки для полегшення стану і вкололи знеболювальне. А потім відвезли до лікарні".

Почервоніння виявилось ранами на ніжках дитини (чутливий контент 18+).

Мама постраждалої дівчинки додає, що донька важко переносила травму — у неї трималась висока температура і докучав сильний біль. До того ж лікування передбачало введення значної кількості медикаментів та неприємні процедури.

"Першу перев'язку Соломії зробили просто так, а ще чотири — під загальним наркозом, — додає подробиць Аліса. — Це через те, що площа ураження була велика (загалом 19% і це опіки II ступеня) і потрібно було прибирати омертвілу шкіру. І в перший тиждень лікарі навіть розмірковували про можливість пересадки, але згодом обійшлось без неї. Доньці ставили різні крапельниці, застосовували антибіотики (бо до всього долучилась інфекція), а ще — знеболювальні й інші препарати. У Соломії настільки були заколоті руки, що не лишилось живого місця, тому їй поставили загальний катетер на шиї, та ще для сечі, щоб при справлянні потреб вона не потрапляла на травмовану шкіру і вона краще загоювалась".

Поки мама постійно була з донькою, батько намагався з'ясувати у працівників та керівництва садочка, що ж саме сталося і призвело до таких ран на тілі дитини.

Версія вихователів, що ноги дівчини червоніли знизу вгору, виглядає дивно, бо ступні неушкоджені (чутливий контент 18+).

"Стас одразу зателефонував вихователям і повідомив, що у Соломії опіки й на неї чекає тривале лікування. На це йому сказали, що тоді поспілкуємось наступного тижня, — говорить Аліса. — Протягом вихідних ніхто з садочка навіть не поцікавився станом доньки. Вже в понеділок чоловік прийшов туди, але в принципі нічого нового не почув. Лише версію, що дитина сходила в туалет, замастилася, її вирішили помити в душі, хоча до цього ніколи цього не робили, і саме там в неї раптом знизу вгору почали червоніти ніжки. На цьому все. Жодної ініціативи з їхнього боку.

Лише після візиту до закладу юриста, до якого ми звернулись, нам адміністрація скинула перелік лікарів, до яких ми можемо звернутися за потреби. Ні, не записали нас, чи не запропонували сходити з нами, а просто дали цей список. І ще відшкодували витрати на ліки та мазі, які ми застосовуємо після виписки, бо лікування в стаціонарі було безкоштовним. Але це трапилось лише на 19 день і знову-таки лише завдяки втручанню юриста".

Окріп чи хімічні речовини — в садочку не знають

Батьків Соломії обурило, що адміністрація садочка фактично намагалася замовчати цю історію, бо навіть батьки інших дітей з їхньої групи нічого не знали про інцидент. І тільки після розголосу в соцмережах адміністрація розіслала відповідні листи як клієнтам садочка у Вроцлаві, де сталася надзвичайна подія, так і інших закладів мережі.

"Днями отримали лист від адміністрації нашого Kids&Co у Кракові з поясненнями цієї жахливої ситуації, — написала Мирослава Мирка під постом мами Соломії у Facebook. — Сказати, що я в щоці, це нічого не сказати. Я навіть не знала, що таке відбулося. Бажаю Соломійці швидкого одужання, батькам терпіння, а винним понести відповідальність за свої дії. Таке залишати не можна. Садочок дорогий, на жаль, багато непрофесійного персоналу в ньому".

На сторінках закладу у соцмережах інциденту не присвятили окремого повідомлення і лише у відповідь на коментарі із запитаннями: "То що ж сталося з Соломією?" під прямим ефіром від 28 лютого, фактично визнали, що не знають.

В садочку спромоглися на коментар в соцмережах через 19 днів після інциденту.

"Ми чекаємо підтвердження від відповідних служб, щодо того, що спричинило опік — через розбіжності в медичній документації (у висновку лікарі вказали, що опік термічний, але зі знаком запитання, тобто не виключили, що його могли спричинити хімічні речовини. — Авт.), свідчення людей та характер травм (ми отримуємо інформацію лише від родини), ми не впевнені, яка була речовина або справжня причини опіку.

Ми надали повний доступ до закладу не тільки службам, але й юристу родину, щоб пояснити інцидент і правильність наших кроків після цього випадку. Ми знаємо, що умисних дій не було, але слідство триває, тож чекаємо додаткової інформації та висновків. Ми надзвичайно зворушені ситуацією і робимо все, щоб її пояснити, але перш за все, щоб усунути її наслідки", — наголосили в адміністрації.

Дворічна Соломія важко переживала опіку - в неї трималась температура.

Та ще додали, що від початку "перебувають в контакті з родиною", згадали про відшкодування коштів і попросили не педалювати національне питання, бо у закладах "піклуються про чудових дітей з багатьох країн, у тому числі постраждалих від війни, до якої ми подвійно чутливі".

Свої пояснення представники садочку виклали і на Facebook-сторінці мами дівчинки, та й то через те, що родина отримала підтримку як від українців, так і від поляків. Більшість висловили недовіру поясненням адміністрації.

"Як ви могли поставити дитину під душ і, не перевіривши, включити окріп і помити дитину? Ви вдома тоже купаєтесь в окропі? Якщо це хімічний опік, то питань до дитячого садочка ще більше. Маючи якісно створені профілі в соцмережах та пропонуючи масу різноманітних заходів, заклад не міг забезпечити елементарного — БЕЗПЕКИ! Можна багато писати, але те, що сталося в Kids&Co, ганебно. Бажаю сил та наполегливості батькам і дівчинці", — пише Альона Венгржик.

В коментарях люди не розуміють, як в садочку не знають, що трапилось.

"Це скандал! Хімічні речовини, ймовірно, засоби на основі хлору тощо, які ви використовуєте у своєму закладі, нікуди не зникли. Можливо, дитина ними обпеклась, але вони ж не випарувалися з середини пляшечки, тому не прикидайтесь, що не знаєте, що це за речовина. Крім того, я запитую, які заходи та елементи першої допомоги застосовувалися до приїзду швидкої? З фото опіків та їх розмірів виходить, що нічого не робилося, окрім виклику швидкої допомоги", — зазначає Ганна Ковальська.

Також дописувачі в коментарях припускають, що працівники садочка використали якийсь "сильний" засіб для чищення чи дезінфекції кришки унітазу, або килимків проти ковзання, які могли бути в душі. І саме контакт з ними міг викликати у дитини опіки сідниць і ніг.

Поки у справі Соломійки триває розслідування — заклад продовжує функціонувати. Тим часом юрист Томаш Щех, з яким співпрацює родина, зазначає: йдеться не тільки про фізичні та моральні страждання, які вже перенесла дитина, а й про перспективу, як виглядатимуть її ноги, коли вона подорослішає, чи не залишать сліди отримані дівчинкою опіки. Нині ж родина хоче все ж таки дізнатися, що сталося з дитиною і хто в цьому винен, а також запобігти повторенню ситуації.