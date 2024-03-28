Попа помогла: в громкой истории с пикантным фото Пенсионный фонд даже выиграл

Пикантное фото от мошенников лишь помогло ПФУ

Утро четверга, 28 марта, удивило украинцев пикантными фото на Телеграмм-канале ПФУ. В ведомстве заявили, что это стало результатом атаки мошенников. Во всяком случае, такова позиция фонда по поводу ситуации сложившейся на официальном Telegram-канале ведомства.

Так, в 2 часа 18 минут в мессенджере ПФУ появилось фото женского нижнего белья. Последнее было воспринято пользователями Telegram-канала с юмором и пост набрал более 800 реакций, демонстрирующих смех.

Фото давшее ПФУ 800 подписчиков

Позднее данное фото было удалено, а затем появилось объяснение случившегося, что в Пенсионном фонде Украины назвали попыткой дискредитировать работу ПФУ через канал в Telegram.

"Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере, деятельность Пенсионного фонда заслуживает более креативного подхода. Просим не искать в сообщении, распространяемом представителями отдельных медиа, скрытых смыслов. Фонд в установленном порядке финансирует пенсионные и страховые выплаты, жилищные субсидии и льготы", — подчеркнули в своем сообщении в Telegram-канале ПФУ.

Интересно, что от такой хулиганской выходки Telegram-канале ПФУ даже выиграл, поскольку всего за несколько часов на него подписались более 800 человек. Всего на момент публикации на данный канал коммуникации Фонда подписаны более 24 400 человек, тогда как ранее это были 23 600.

Ранее украинские хакеры и специалисты ГУР успешно парализовали работу российских госпредприятий.