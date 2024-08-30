Зеленский задумал новое министерство, но с ним уже есть проблемы. Что пошло не так на этот раз?

Пока пятеро министров в правительстве работают с приставками и.о., на Банковой хотят создать еще одно ведомство.

С первого дня своей каденции Владимир Зеленский мечтал создать "идеальное правительство", которое бы выполняло поставленные им задачи. Более того, президент не скрывал намерений относительно пристального наблюдения за работой всего Кабинета министров.

"Как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра заменяли другим", — предупредил он в фильме "Год президентства Зеленского" еще в 2020 году.

Идея Зеленского была проста как дверь: ненужные министерства ликвидировать, какие-то ведомства объединить, а неэффективных министров заменять эффективными. Учитывая всю полноту власти, полученную Зеленским от украинского народа, складывалось впечатление, что идея обречена на успех. Однако на последнем пункте план провалился. Оказалось, что в Украине не так много эффективных менеджеров, желающих садиться в министерские кресла. Кто-то не хочет быть уволен без предупреждения, а кого-то не радует перспектива получения уголовного дела.

Во время большой войны кадровый голод обострился еще больше. По состоянию на конец августа сразу пять министерств возглавляют "временные" руководители — Минмолодежи и спорта; Минагрополитики; Минкультуры и информполитики; Минветеранов; Мининфраструктуры и развития общин. Некоторые из них в статусе и.о. уже второй год подряд. Но это не останавливает президента от навязчивой (и объективно назревшей) идеи реформирования Кабмина. Рассказываем, что снова задумал Владимир Зеленский, и есть ли у него шансы это реализовать.

Новые министерства — идеи есть, реализовывать некому

За два года войны Зеленский обдумывал пополнение правительства еще двумя министерствами – пропаганды и украинского единства. О первом официально нигде не сообщалось. По информации источников "Телеграфа" в Офисе президента (ОП), это министерство должно было противодействовать российским вбросам.

"Это должно стать переосмыслением информполитики государства и работы Министерства культуры и информационной политики", — сказал нам собеседник на Банковой.

Показательно, что на третьем году полномасштабки никто не готов назвать имя человека, формирующего информационную повестку дня в государстве. Источники в ОП говорят: "Одного такого человека просто не существует". Соответственно, в армии, спецслужбах, у правительства и ОП есть свои люди, которые "отвечают за стратегические коммуникации". Кое-где из-за проблем с коммуникацией публичные позиции этих органов не совпадают, что запутывает простых украинцев.

Но несмотря на очевидную необходимость построения такой коммуникации и актуальность борьбы с роспропагандой в условиях военного конфликта, дальше президентской идеи дело не пошло.

Объединяемся, братья

Следующее свежее предложение – создание Министерства украинского единства.

"Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации – все это будет сферой ответственности нового института. Фактически это должно быть Министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего, за границей ", — рассказал Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей. Он отметил, что Россия использует за границей безумный пропагандистский ресурс, которым влияет, в том числе на украинцев. Именно поэтому ситуация требует большей активности от украинского государства.

Позже президент объяснил, что у Министерства иностранных дел (МИД) не хватит сил не потерять 7,5 млн украинцев за границей. По словам Владимира Зеленского, их без принуждения, но нужно возвращать.

"Никто не имел такого вызова – как вернуть 7,5 млн человек", — сказал Зеленский на пресс-конференции. Он подчеркнул, что в настоящее время в Украине 10,8 млн. пенсионеров. Соответственно, их обеспечение – сильный вызов для экономики.

"Если мы не вернем 7,5 млн, если мы не выведем из "тени" всех налогоплательщиков, у нас есть серьезный вызов и после войны", — сказал президент.

Окончательное решение о Министерстве украинского единства следует ожидать осенью, когда будет сформировано четкое видение института. Новое министерство не должно стать конкурентом МИДа. Более того, президент отметил, что эту идею не обсуждали с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В команде министра "Телеграфа" подтвердили, что это "не МИДовская история".

Открытым остается и вопрос, кто, собственно, возглавит Минединства. Несколько собеседников "Телеграфа" в окружении президента сообщили, что пока кандидатуры нет. И это очередные грабли, на которые наступает Банковая, пытаясь создать что-нибудь новое.

Должность в аду

"У нас до сих пор большая проблема с кадрами", — сетует один из собеседников издания в ОП.

Он уверяет, что лучше всего создавать новую должность сразу под конкретного человека, который будет готов взять на себя ответственность. У нашего собеседника уже есть сомнения в запуске Министерства единства.

"Если бы пришел человек и объяснил, как это должно работать, было бы легче", — рассуждает представитель ОП.

Таким человеком, по мнению собеседника, мог бы стать Андрей Шевченко, бывший посол в Канаде, а ныне президент Всемирного конгресса украинцев. Сам Шевченко в комментарии "Телеграфу" сообщил, что никаких предложений из Банковой ему не поступало.

Дипломат Андрей Шевченко

За что будем возвращать украинцев?

Пока там пытаются хотя бы примерно подсчитать, сколько может стоить работа нового ведомства. "В год нужно иметь по меньшей мере 500 млн долларов", — рассказали "Телеграфу" источники в ОП.

Там сразу отметили, что рассчитывать на государственное финансирование этого проекта не стоит: деньги нужно искать среди бизнес-сообщества, международных организаций. "[Руководитель ОП Андрей] Ермак нам постоянно повторяет, что государственные деньги – токсическая тема. Тебя будут хейтить, против тебя будут открывать уголовные дела и т.д. Поэтому мы стараемся обходить эту тему", – признается собеседник издания.

Учитывая все вышеупомянутое, желающих запрыгнуть в этот поезд непонимания и вызовов фактически нет.

В ОП "Телеграф" сообщили, что, возможно, осенью премьер Денис Шмыгаль наконец представит парламенту долгожданную реформу правительства — с новыми министерствами и объединениями нарабатывавшихся с президентом ведомств. Несмотря на то, что говорить о реформе начали еще в марте, сейчас даже у парламентской фракции "Слуга народа" есть сомнения, что это действительно произойдет в ближайшее время.