"Мы, к сожалению, являемся погодозависимыми": в Кабмине дали прогноз по свету на ближайшие три месяца

На следующие три месяца прогнозы довольно оптимистичные

Отключений света в Украине стало значительно меньше, например, на вторник обесточиваний не запланировано совсем. Такая благоприятная ситуация связана, прежде всего, со снижением жары и при определенных факторах будет длиться довольно долго.

Об этом рассказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире "Киев24". Он дал прогноз по свету на ближайшие три месяца.

По словам Бойко, в настоящее время ситуация в энергетике Украины погодозависима. Сейчас температура упала и соответственно снизилось потребление, поэтому есть возможность избежать отключений.

"Если не будет внешних влияний, я думаю, что мы в этом относительном балансе… это значит, если ограничения в какие-то дни и будут возникать, то они будут носить незначительный характер, должны прожить следующие минимум три месяца", — отметил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики.

Как сообщал Телеграф, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий обратился к украинцам с просьбой пытаться экономить электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы. С 11 до 15 часов наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций, а значит наиболее энергозатратные приборы он призывает по возможности включать именно в этот период времени.