Стало известно, когда можно ожидать обещанных Зеленским перестановок в Кабмине

Речь идет о двух фамилиях

Эпопея с кадровыми перестановками в Кабинете министров, похоже, продолжается. Источники "Телеграфа" в Офисе президента (ОП) рассказали, что назначения в Правительстве следует ожидать к концу лета.

"Раньше 20 августа ничего не будет", — сказал собеседник издания.

В настоящее время продолжаются дискуссии по разделению Мининфраструктуры и развитию общин на два отдельных ведомства. Среди претендентов возглавить новые ведомства — действующий СЕО "Нафтогаза" Алексей Чернышев на должность министра инфраструктуры с приставкой "вице-премьер", и заместитель председателя ОП Алексей Кулеба на развитие общин. Правда, точно говорить об их назначении не стоит.

Замена премьера Дениса Шмыгаля пока не на повестке дня. Стоит напомнить, что в последние месяцы неоднократно ходили слухи о якобы готовности Банковой заменить Шмыгаля на Юлию Свириденко — первую вице-премьер.

Тем временем в правящей фракции "Слуга народа" сообщили "Телеграфу", что не владеют информацией о кадровых изменениях, которые президент Владимир Зеленский анонсировал 1 августа.

Напомним, что глава Верховной Рады (ВР) Руслан Стефанчук не поддерживает вероятную замену премьер-министра. Он подчеркнул, что такая кадровая перестановка в военное время незаконна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уволенный из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов так и не стал послом.