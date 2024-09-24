Ни одна кухня без него не обходилась: почему в СССР был так популярен граненый стакан

Он всегда имел 16 граней

В советских домах и квартирах было много похожих и одинаковых вещей, которые были почти у каждого. Это же касается и граненого стакана, который до сих пор хозяйки иногда используют. Однако, что же обусловило такую безумную популярность гранчака.

"Телеграф" разобрался в этом вопросе. Первые образцы граненых стаканов появились во время Второй мировой и ежегодно становились все более популярными и незаменимыми в быту.

Гранчак имел 16 граней и в стандартном объеме 250 мл. Со временем появились и другие размеры, в частности, 50, 100, 150, 200, и 350 миллилитров, которые быстро получила популярность у населения.

Почему граненный стакан был популярен в СССР?

Достоверного ответа на этот вопрос нет, но есть несколько факторов, поспособствовавших этому. Во-первых, гранчак благодаря своим граням не скатывался с поверхности, то есть его было тяжело разбить. К тому же стакан делался с широкими стенками, что тоже влияло на это.

Граненые стаканы имели четкий объем, который помогал хозяйкам применять их как мерные емкости. В СССР почти все измеряли граненными стаканами: соль, семечки, крупы, сахар и т.д.

Эти стаканы на кухне были незаменимыми, с их помощью не только делали пельмени или вареники, но и консервировали закрутки. К тому же, большинство советских рецептов имели указанные ингредиенты не в граммах, а в стаканах. Тогда ведь все понимали, что это значит 250 мл или грамм.

Еще один популярный лайфхак придавал популярности гранчаку. Зимой в окна с двумя рамами ставили граненый стакан с солью. Это не только снижало чрезмерную влажность воздуха, но и спасало комнаты от плесени и обледенений.

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