За месяц войны обогатился на миллиард: Порошенко раскрыл доходы за сентябрь

Лидер фракции "Европейская солидарность", нардеп Петр Порошенко за первый месяц осени стал богаче более чем на 1 миллиард гривен, говорится в декларациях экс-президента на портале Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно представленной отчетности, Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние на более чем 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен. Основной источник дохода – проценты и дивиденды от ценных бумаг.

По сравнению с довоенными временами состояние Порошенко в войну выросло кратно. К примеру, за аналогичный период 2019 года Порошенко заработал в 125 раз меньше – лишь немногим более 8 млн грн. А за год до войны, в сентябре 2021 года, олигарх подал в НАПК сведения о том, что вообще не заработал ни копейки.

Напомним, что недавно депутаты Порошенко попали в громкий скандал. В частности, лидер фракции "Евросолидарность" в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его жена были замечены в январе 2024 года на мальдивской вечеринке в драгоценностях более 10 млн грн. На Мальдивы они полетели вместо командировки на международную конференцию по послевоенному восстановлению украинских регионов.

Также, согласно аналитическому отчету YouControl, депутаты от партии "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 из 401, во время войны обогатились на сумму больше, чем все остальные депутаты вместе взятые.