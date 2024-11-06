США напрямую заинтересованы в достройке блоков Хмельницкой АЭС, — Atlantic Council

Планируется передача ядерных реакторов из Болгарии

Соединенные Штаты Америки имеют практический интерес в успешной передаче Украине болгарских ядерных реакторов для достройки двух незавершенных блоков Хмельницкой АЭС № 3 и № 4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlantic Council.

"Факт того, что Westinghouse принимает участие в производстве топлива и строительстве реакторов как в Украине, так и в Болгарии, является важной точкой соприкосновения для обеих стран и объясняет заинтересованность США в успешной передаче избыточного ядерного оборудования Болгарии Украине", — говорится в статье.

Американцы отмечают, что передача ядерного оборудования Болгарии Украине поможет решить потребности Киева в электроэнергии, в то же время нанося серьезный удар по российской стратегии как в Украине, так и на Балканах.

"Усиление ядерного потенциала Украины улучшит экономические перспективы страны и подготовит ее к тому, чтобы впоследствии заменить Россию как ключевого поставщика энергии для Европы в послевоенный период. Это делает приобретение Украиной болгарского ядерного оборудования важной возможностью для Запада, которую нельзя потерять", — говорится в статье.

Учитывая, что покупка и передача оборудования могут способствовать долгосрочной энергетической безопасности Европы, для этого могут быть использованы европейские фонды, направленные на экономическое восстановление воюющей страны.

США также могут поддержать европейцев в этом вопросе, выделив часть своей помощи для Украины, отмечается в статье Atlantic Council.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещает поддержку и помощь Украине в реализации проекта достройки двух энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.