Есть не на всех кепках. Зачем на бейсболках делают пуговку сверху

Привычная деталь сохранилась еще с ранних бейсбольных кепок

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Пуговица на верхушке кепки закрывает место, где сходятся клинья ткани, и придает изделию аккуратный вид. Конструкция бейсболки обходится и без нее, а в моделях для ношения с наушниками эту деталь убирают ради удобства.

Как пишет ukr.media, пуговицу устанавливают почти в конце пошива, когда купол кепки уже собран. Ее твердая основа бывает стальной или пластиковой, а снаружи ее обтягивают тканью.

Что скрывает пуговица и как обрабатывают швы

Классическая бейсболка состоит из шести треугольных клиньев. Их сшивают так, что вершины встречаются в одной точке на макушке. Именно этот стык и закрывает небольшая пуговица: под ней оказывается место соединения деталей купола.

По конструкции это обычная обтяжная пуговица, похожая на те, которые продают в швейных магазинах. Жесткую основу зажимают в ткани – отсюда ее твердость, которую легко ощутить на ощупь.

Внутренние швы обрабатывают отдельно: с изнанки их заранее закрывают тесьмой. Она защищает ткань от расползания во время носки и стирки. Поэтому к моменту установки пуговицы купол уже полностью сшит, а его швы скрыты.

Как эта деталь стала частью бейсболки

В 1860 году бейсбольный клуб Brooklyn Excelsiors вышел на поле в кепках с длинным козырьком и пуговицей сверху. Этот фасон получил название "бруклинский", а к началу XX века стал основным в бейсболе.

Ранние бейсбольные кепки часто шили из восьми клиньев, позднее распространилась конструкция из шести Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранние бейсболки часто состояли из восьми клиньев. Со временем производители перешли на шесть, поскольку такой купол лучше сидел на голове. Количество деталей изменилось, однако пуговица на месте их соединения осталась.

Сегодня производители используют ее и как декоративный акцент. Ткань для обтяжки подбирают в тон клиньям или делают контрастной. Так небольшая деталь, сохранившаяся в классическом фасоне, влияет на общий вид бейсболки.

Почему кепки для наушников шьют без пуговицы

Под большими наушниками твердая верхушка может вызывать дискомфорт. Дужка проходит над макушкой, прижимает пуговицу к голове, и та начинает давить. Поэтому для такого сочетания изготавливают кепки с гладким верхом.

Модели без пуговицы предназначены, в частности, для людей, которые пользуются защитными наушниками на стрельбище или гарнитурой для связи. В магазинах их часто называют "тактическими". У некоторых из них на верхушке предусмотрено место для маленькой нашивки.

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