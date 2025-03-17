Новое регулирование фармацевтического рынка может оставить прифронтовые регионы и села без аптек

Запрет маркетинговых договоров может сильно ударить по малым аптекам и доступности лекарств для населения

Полный запрет на заключение маркетинговых соглашений между производителями и аптеками может привести к закрытию аптек, особенно в малых селах и прифронтовых районах. Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказала исполнительный директор "Аптека 9-1-1" Юлия Клименюк.

"Аптеки действуют в рамках правового поля и соблюдают государственные регуляции. Если же государство полностью исключает возможность маркетинговых услуг, это может привести к закрытию аптек, особенно в прифронтовых регионах и маленьких селах. Маркетинговые договоры ранее играли важную роль в поддержке таких аптек, позволяя им функционировать даже в сложных условиях, а также способствовали сдерживанию цен на лекарства во всех аптечных пунктах", – пояснила Юлия Клименюк.

По ее словам, механизм маркетинговых соглашений работает в Евросоюзе, потому что доказал свою эффективность. "Поэтому мы поддерживаем курс на европейские подходы к регулированию рынка фармацевтических услуг и контролю над всеми маркетинговыми затратами. Если мы стремимся к снижению цен на лекарства для населения, то этот подход должен быть системным и комплексным, как в странах ЕС", — подчеркнула Юлия Клименюк.

Кроме того, по ее словам, следует рассмотреть возможность разрешения параллельного импорта из референтных стран в Украину с последующей реализацией лекарств через аптеки. Юлия Клименюк предлагает разрешить украинским дистрибьюторам или лицензированным импортерам без согласия владельца покупать и привозить лекарства из других стран Европы, где они стоят дешевле. По ее мнению, это позволит украинцам иметь более широкий выбор препаратов по более низким ценам.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. Кроме того, правительство приняло постановление №168, которое устанавливает ограничения на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий, как это сейчас, а также запрещает производителям заключать маркетинговые соглашения с аптеками.