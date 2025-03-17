Нове регулювання фармацевтичного ринку може залишити прифронтові регіони і села без аптек

Заборона маркетингових договорів може сильно вдарити по малих аптеках та доступності ліків для населення

Повна заборона укладання маркетингових угод між виробниками та аптеками може призвести до закриття аптек, особливо у малих селах та прифронтових районах. Таку думку в інтервʼю Цензор.НЕТ висловила виконавча директорка "Аптека 9-1-1" Юлія Клименюк.

"Аптеки діють у межах правового поля та дотримуються державних регуляцій. Якщо ж держава повністю виключає можливість маркетингових послуг, це може призвести до закриття аптек, особливо у прифронтових регіонах і маленьких селах. Маркетингові договори раніше відігравали важливу роль у підтримці таких аптек, дозволяючи їм функціонувати навіть у складних умовах, а також сприяли стримуванню цін на ліки в усіх аптечних пунктах", — пояснила Юлія Клименюк.

За її словами, механізм маркетингових угод працює в Євросоюзі, бо довів свою ефективність. "Тому ми підтримуємо курс на європейські підходи до регулювання ринку фармацевтичних послуг та контролю над усіма маркетинговими витратами. Якщо ми прагнемо зниження цін на ліки для населення, то цей підхід має бути системним і комплексним, як у країнах ЄС", — наголосила Юлія Клименюк.

Окрім того, за її словами, слід розглянути можливість дозволу паралельного імпорту з референтних країн в Україну з подальшою реалізацією ліків через аптеки. Юлія Клименюк пропонує дозволити українським дистрибʼюторам чи ліцензованим імпортерам без згоди власника купувати та привозити ліки з інших країн Європи, де вони коштують дешевше. На її думку, це дозволить українцям мати ширший вибір препаратів за нижчими цінами.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Окрім того, Уряд ухвалив постанову №168, яка встановлює обмеження на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій, як це є зараз, а також забороняє виробникам укладати маркетингові угоди з аптеками.