Рота "Фаворит" уничтожила вражеские БМП, БТР и "Урал" в Донецкой области
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Рота ударных БпЛА "Фаворит" обнародовала видео отражения вражеского штурма в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram руководителя и основателя подразделения, известного спортсмена и спортивного функционера Дениса Перча.
Как сообщили в подразделении, в понедельник военнослужащие роты уничтожили две боевые машины пехоты (БМП), один бронетранспортер (БТР) и грузовик типа "Урал". По словам командования, за день были успешно отражены два штурма противника. За день до этого подразделение уничтожило еще одну вражескую БМП.
В настоящее время подразделение продолжает выполнение боевых задач на Торецком и Лиманском направлениях.
Рота "Фаворит" объявила о наборе рекрутов. В ряды подразделения могут влиться как новобранцы, так и действующие военнослужащие. В роте отмечают, что предлагают удобные условия службы, высокий уровень обезпечения и качественную подготовку.
Подать заявку на вступление в подразделение можно через официальный сайт или социальные сети роты.