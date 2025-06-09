Лекарства дорожают, потому что в Украине отсутствует ценовая политика в фармсекторе, — экономист

После отмены маркетинговых договоров рынок остался без компенсаторных механизмов

В Украине наблюдается рост цен на лекарственные средства из-за отсутствия системной ценовой политики в сфере здравоохранения и четкого регулирования со стороны государства. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Регулирование фармрынка сегодня выглядит так, будто кто-то гасит пожар бензином. Министерство здравоохранения запрещает маркетинговые договоры — и ожидает снижения цен. А на практике все наоборот: пациент платит больше, аптеки на грани выживания, а производители увеличивают прибыль", — сказал эксперт.

Кушнирук отметил, что после отмены маркетинговых договоров рынок остался без компенсаторных механизмов. По его словам, аптеки потеряли часть дохода, производители сохранили бонусную маржу, а пациенты столкнулись с ростом цен.

"Минздрав занимается нормативными аспектами, Минэкономики — формально наблюдает, а в аптеках — реальный фронт. Это поле без собственника", — акцентировал он.

Экономист также подчеркнул, что аптечная инфраструктура сейчас выполняет критически важную функцию обеспечения доступа к лекарствам, но оказалась под наибольшим давлением.

"Можно сколько угодно принимать постановления, но без прозрачной ценовой модели мы лечим не систему — мы просто заклеиваем трещины пластырем", — резюмировал Кушнирук.