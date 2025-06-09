Ліки дорожчають, бо в Україні відсутня цінова політика у фармсекторі, — економіст

Після скасування маркетингових договорів ринок залишився без компенсаторних механізмів

В Україні спостерігається зростання цін на лікарські засоби через відсутність системної цінової політики у сфері охорони здоров’я та чіткого регулювання з боку держави. Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

"Регулювання фармринку сьогодні виглядає так, ніби хтось гасить пожежу бензином. Міністерство охорони здоров’я забороняє маркетингові договори — і очікує зниження цін. А на практиці все навпаки: пацієнт платить більше, аптеки на межі виживання, а виробники збільшують прибуток", — сказав експерт.

Кушнірук зазначив, що після скасування маркетингових договорів ринок залишився без компенсаторних механізмів. За його словами, аптеки втратили частину доходу, виробники зберегли бонусну маржу, а пацієнти зіткнулися зі зростанням цін.

"МОЗ займається нормативними аспектами, Мінекономіки — формально спостерігає, а в аптеках — реальний фронт. Це поле без власника", — наголосив він.

Економіст також підкреслив, що аптечна інфраструктура наразі виконує критично важливу функцію забезпечення доступу до ліків, але опинилася під найбільшим тиском.

"Можна скільки завгодно ухвалювати постанови, але без прозорої цінової моделі ми лікуємо не систему — ми просто заклеюємо тріщини пластиром", — резюмував Кушнірук.