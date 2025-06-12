Минздрав имитирует реформы вместо системных изменений на фармрынке, – политический эксперт

Министерство здравоохранения вместо реального снижения цен на медикаменты проводит имитацию реформ, действуя в интересах крупных фармпроизводителей, считает Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Президент и СНБО дают четкий политический сигнал — сделать лекарства более доступными. Но дальше в дело вступает Минздрав — и начинается старая добрая игра в имитацию реформ", — отметил Кулик в заметке на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, инициатива Минздрава со списком "топ-100 препаратов" выглядит как рекламная кампания и не влияет на рынок в целом. Кроме того, принятие решений в министерстве происходит кулуарно, без надлежащего обсуждения с экспертной средой.

"Аптекам запретили заключать маркетинговые договоры под лозунгом снижения цен, но это не дало результата для потребителей. Зато выиграли крупные производители, которые получили сверхприбыли", — считает Кулик.

Политолог подчеркнул, что Минздрав действует несистемно, разрушая здоровый рынок под прикрытием борьбы за доступность лекарств, что фактически превращается в "борьбу за удобные договоренности".

"Если политическая воля президента и в дальнейшем будет обесцениваться на уровне министерства, вопрос встает не только в доступности лекарств — а в управленческих механизмах в целом", — подытожил Кулик.