МОЗ імітує реформи замість системних змін на фармринку, – політичний експерт

Міністерство охорони здоров’я замість реального зниження цін на медикаменти провадить імітацію реформ, діючи в інтересах великих фармвиробників, вважає Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулік.

"Президент і РНБО дають чіткий політичний сигнал – зробити ліки доступнішими. Але далі в справу вступає МОЗ – і починається стара добра гра в імітацію реформ", – зазначив Кулік у дописі на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

За його словами, ініціатива МОЗ зі списком "топ-100 препаратів" виглядає як рекламна кампанія та не впливає на ринок у цілому. Крім того, ухвалення рішень у міністерстві відбувається кулуарно, без належного обговорення з експертним середовищем.

Аптекам заборонили укладати маркетингові договори під гаслом зниження цін, але це не дало результату для споживачів. Натомість виграли великі виробники, які отримали надприбутки", – вважає Кулік.

Політолог наголосив, що МОЗ діє несистемно, руйнуючи здоровий ринок під прикриттям боротьби за доступність ліків, що фактично перетворюється на "боротьбу за зручні домовленості".

"Якщо політична воля президента й надалі знецінюватиметься на рівні міністерства, питання постає не лише в доступності ліків – а в управлінських механізмах у цілому", – підсумував Кулік.