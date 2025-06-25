Украина может вывести фармрынок из тупика: Кулик назвал сценарий

Урегулирование ситуации на фармацевтическом рынке возможно путем принятия компромиссного правительственного проекта постановления, согласованного со всеми ключевыми регуляторами и участниками рынка.

Об этом в Facebook заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Фактически "Дарница" подтолкнула Минздрав к противостоянию не только с аптеками, но и с почти всем фармацевтическим рынком", – написал политолог, комментируя конфликт вокруг реформы маркетинговых договоров.

Кулик отметил, что нынешняя ситуация на рынке является не просто конфликтом аптечных сетей и Минздрава, а гораздо более глубокой проблемой, которая касается баланса влияния между крупными производителями. По его словам, поддержку Минздраву в продвижении нового подхода оказывает ограниченный круг компаний, тогда как другие ключевые игроки, в частности "Фармак", "Артериум", "Бионорика", "Лекхим", выступили с критикой инициативы.

"Платформой для компромиссного решения должен стать обнародованный для общественного обсуждения еще 28 марта на официальном сайте Минздрава проект постановления Кабмина", – отметил эксперт.

По его словам, документ был согласован с профильным министерством, Антимонопольным комитетом, Государственной регуляторной службой и Государственной налоговой службой.

"И чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для всех", – резюмировал Кулик.

Как сообщалось, ряд участников рынка обвинил Минздрав в "ручном регулировании", которое способствует перераспределению доходов в пользу отдельных производителей и создает искусственные риски ценовых колебаний для потребителей.