Україна може вивести фармринок з глухого кута: Кулик назвав сценарій

Врегулювання ситуації на фармацевтичному ринку можливе шляхом ухвалення компромісного урядового проєкту постанови, погодженого з усіма ключовими регуляторами та учасниками ринку.

Про це у Facebook заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Фактично "Дарниця" підштовхнула МОЗ до протистояння не тільки з аптеками, а й з майже усім фармацевтичним ринком", – написав політолог, коментуючи конфлікт навколо реформи маркетингових договорів.

Кулік зауважив, що нинішня ситуація на ринку не є просто конфліктом аптечних мереж і МОЗ, а набагато глибшою проблемою, яка стосується балансу впливу між великими виробниками. За його словами, підтримку МОЗ у просуванні нового підходу надає обмежене коло компаній, тоді як інші ключові гравці, зокрема "Фармак", "Артеріум", "Біонорика", "Лекхім", виступили із критикою ініціативи.

"Платформою для компромісного рішення має стати оприлюднений для громадського обговорення ще 28 березня на офіційному сайті МОЗ проєкт постанови Кабміну", – зазначив експерт.

За його словами, документ був погоджений з профільним міністерством, Антимонопольним комітетом, Державною регуляторною службою та Державною податковою службою.

"І чим швидше це відбудеться, тим краще буде для всіх", – резюмував Кулик.

Як повідомлялося, низка учасників ринку звинуватила МОЗ у "ручному регулюванні", що сприяє перерозподілу прибутків на користь окремих виробників та створює штучні ризики цінових коливань для споживачів.