У Порошенко поддержали подозрение Шабунину: "Из-за таких "антикоррупционеров" у нас разрушена государственная служба"

Народный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко поддержал объявление подозрения главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, обвинив антикоррупционеров в разрушении государственной службы. Об этом он написал в своем посте в соцсетях.

"Из-за таких "антикоррупционеров" у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры — это вообще сразу криминал", — написал Гончаренко.

Нардеп поделился воспоминаниями о том, как парламент подвергался влиянию таких активистов как Шабунин, переоценивая их роль.

"В этом есть и моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему-то считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую ерунду, которую они предлагали", — признался он.

Экс-нардеп и соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол также поддержала подозрение, обвинив Шабунина в ослаблении обороноспособности страны из-за блокирования средств для армии.

"Шабунин сделал против Украины большое ЗЛО. Он один из тех, кто привел на мою землю большую войну. Вспомните, как он организовал большое кодло полезных идиотов, и 2 года подряд блокировал конфискацию арестованных активов Януковича, которые были расписаны на нужды оборонки в 16 году, когда ни одна страна не помогала нам с вооружением и деньгами", — написала Черновол.

Черновол выразила возмущение относительно поддержки Шабунина со стороны знакомых и усомнилась в его честности, в частности относительно военной службы.

"Я чувствую брезгливость к людям, которые пишут посты в поддержку Шабунина… Он ВРАГ… Как он врал о службе, так он врал во всем… Даже Медведчук не смог так удачно сработать против обороны моей страны…

И самое страшное это ответ на вопрос почему он так сделал. Я не знаю причин. Особенно страшно подумать, если это ЗЛО он сделал из-за тщеславия. Мол, если это не я "конфискую", то никто. То есть представьте себе нарциссизм отдельного человечка стоил обороноспособности государства…" — добавила она.